“Piazza dei bambini”, buona la prima. Fra spettacoli di qualità e la collaborazione con tante realtà di Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Si è conclusa domenica scorsa, con oltre 150 spettatori che hanno assistito a “Un’opera gigantesca”, la prima edizione della “Piazza dei bambini, progetto della compagnia Teatro popolare d’arte in collaborazione con l’amministrazione comunale di Lastra a Signa. Nato come progetto di riqualificazione urbana, la rassegna si è dimostrata capace di coinvolgere i partecipanti in performance teatrali, spettacoli e concerti.

Sono stati 140 i bambini che hanno fatto nuove esperienze artistiche grazie ai laboratori in programma, alcuni dei quali prevedevano il coinvolgimento diretto dei loro genitori. Il pubblico degli spettacoli serali ha sfiorato quota 1.600 spettatori per un’edizione che è riuscita a portare in scena vere e proprie “prelibatezze”, da Alessandro Gigli con la sua “Casa di Pinocchio”, a “Fellini Zirkus” e alla “Casa mobile a pedali” spettacolo di teatro immersivo della compagnia Principio Attivo di Lecce.

Da segnalare, oltre al successo di pubblico, la creazione di nuove sinergie con le numerose associazioni e realtà del territorio che hanno contribuito ad arricchire l’offerta di attività. La Call For Music che ha aperto la manifestazione, il 27 giugno scorso, ha visto esibirsi 40 piccoli musicisti provenienti dall’Accademia Musicale Caruso, dalla Scuola di Musica di Scandicci e l’Accademia Musicale Amedeo Bassi; sempre la prima giornata, inoltrem ha visto il contributo della Banda della Misericordia e delle allieve della Luv Dance di Lastra a Signa. Più di 14 gruppi familiari hanno dato vita alla staffetta intergenerazionale organizzata grazie alla società Asd Nuova Atletica Lastra. A completare il programma i laboratori creativi che si sono tenuti all’interno di importanti realtà del territorio come il laboratorio dell’illustratrice Valentina Gudina, la Del Vecchia Spa, il Panificio Fratelli Luchini e Toys Lab – il baule di giocattoli. “Piazza dei bambini” è nata anche grazie a 31 donatori che hanno contribuito sulla piattaforma Rete del Dono, ha avuto il sostegno del Comune di Lastra a Signa ed è stato realizzata con il contributo di Fondazione di CR Firenze nell’ambito del bando “Partecipazione culturale”, mentre sponsor ufficiale del progetto è stata Publiacqua Spa grazie al bando “Publiacqua sostiene la cultura”.

Non potevano poi mancare le importanti collaborazioni collaudate con la Biblioteca Comunale e l’Associazione Villa Caruso. “La “Piazza dei bambini” – ha spiegato il direttore artistico Francesco Giorgi – è un’idea che oggi ci mostra come l’unione di più generazioni nel nome della cultura, dell’arte e della musica sia non solo possibile ma anche auspicabile per il futuro di una società sempre più complessa. L’obiettivo è stato pienamente raggiunto sia come partecipazione che come risultati qualitativi. La speranza è di iniziare fin da subito a lavorare ad una seconda edizione ancora più allargata e più inclusiva a favore di tutte le realtà che vorranno far parte di questo grande e ambizioso progetto”.

“Un bellissimo progetto – ha aggiunto il sindaco Angela Bagni – che, come amministrazione comunale, abbiamo sostenuto e che ci ha permesso di far vivere il nostro centro storico grazie alla meraviglia del teatro, della danza e della musica, un’opportunità per tanti bambini e famiglie di poter trascorrere le giornate estive con laboratori didattici e creativi e spettacoli di qualità. L’ottima presenza di pubblico ci incoraggia ad organizzare anche per il prossimo anno una nuova edizione”.