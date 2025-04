Piazza della stazione: riorganizzazione della sosta degli autobus, dei parcheggi e una nuova piazza d’ingresso

PRATO – Al via lunedì 28 aprile i lavori di riqualificazione di piazza della Stazione. Il nuovo assetto rientra infatti negli interventi di rigenerazione urbana finanziati dal Pnrr con 863.610 euro e punta a migliorarne l’organizzazione e la fruizione. Il progetto, approvato nella scorsa legislatura, prevede appunto la riorganizzazione della sosta degli autobus urbani ed extraurbani, dei percorsi ciclabili che dalla città arrivano al piazzale della stazione, per garantire una più comoda e sicura connessione tra il il ponte alla Vittoria e la stazione centrale. L’intervento consiste nella realizzazione di una nuova piazza d’ingresso con una pavimentazione in cemento architettonico e vasche rialzate con messa a dimora di piante erbacee, arbustive e piccoli alberi da fiore. Ai due lati dello spazio pedonale centrale saranno realizzati marciapiedi con alberature che doneranno ombra e ridurranno l’effetto isola di calore. I nuovi marciapiedi oltre ad ospitare le fermate del trasporto pubblico locale avranno anche il compito di servire ed organizzare i parcheggi per i taxi, moto, auto di servizio e disabili.

Lungo i marciapiedi verranno installate le pensiline per le fermate degli autobus. E’ prevista inoltre la riorganizzazione della sosta del parcheggio di ciclomotori e biciclette e l’istallazione di una ciclostazione: un parcheggio coperto e chiuso per biciclette nell’area più a Est della piazza, con una struttura in vetro e metallo contenente fino a 80 biciclette. Ci sarà una riorganizzazione generale delle aree destinate al parcheggio dei veicoli con una differenziazione della tipologia di sosta e fermata: sanno predisposte corsie dedicate kiss&ride e parcheggi per la sosta breve in maniera da non intralciare la cicolazione. Alcuni posti auto saranno recuperati nelle strade perimetrali della piazza e lungo il giardino grazie a una diversa disposizione dei parcheggi.

Il progetto si completerà anche con la realizzazione di un nuovo sistema di illuminazione che integrerà la presenza dei due lampioni monumentali in ghisa già presenti, che saranno riposizionati incorniciando la nuova piazza d’ingresso della stazione. I lavori saranno articolati per fasi e zone di intervento in maniera da minimizzare i disagi per l’utenza in coordinamento con la società di gestione del trasporto pubblico locale e con Rfi.

“Una città grande e importante come Prato merita una piazza della stazione bella e accessibile, – ha affermato l’assessore Marco Biagioni – con questo intervento rilanciamo una delle principali porte d’accesso alla città. Basta col caos, ma una piazza pedonale ordinata e verde ricca di servizi per pendolari e utenti, che avranno spazi sicuri dove lasciare la propria bici e nuove pensiline e marciapiedi per le fermate di autobus e taxi. Un progetto utile e necessario per rafforzare l’offerta di mobilità pubblica che possa rappresentare una vera alternativa all’utilizzo dell’auto privata. Questo progetto è pensato per dare una conclusione al sistema di ciclabili che attraverso i tratti di viale Piave e viale Veneto connettono con il centro”.