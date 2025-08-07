Piazza XX Settembre (ri)aperta al pubblico

POGGIO A CAIANO – E’ stata aperta al pubblico, nella mattina di giovedì 7 agosto, piazza XX settembre. L’inaugurazione ufficiale è prevista per il mese di settembre quando arriveranno le panchine, i paletti delimitatori, i cestini per i rifiuti e i due fontanelli. In questi giorni nell’area verde è stata seminata l’erba e nel frattempo sono arrivati […]

POGGIO A CAIANO – E’ stata aperta al pubblico, nella mattina di giovedì 7 agosto, piazza XX settembre. L’inaugurazione ufficiale è prevista per il mese di settembre quando arriveranno le panchine, i paletti delimitatori, i cestini per i rifiuti e i due fontanelli. In questi giorni nell’area verde è stata seminata l’erba e nel frattempo sono arrivati i giochi per i bambini.

Le transenne che chiudevano la piazza sono state definitivamente tolte e al posto dei dissuasori (che verranno messi, come detto, a settembre) sono state installate delle barriere di sicurezza in plastica (new jersey). Nella piazza trovano spazio l’installazione nella parte centrale e il monumento ai caduti che dalla sua collocazione originaria è stato spostato e posizionato di lato. Poi ci sono i giochi per i bambini e dalla parte opposta la fontana. La piazza è dotata di una nuova illuminazione e l’area verde ha un apposito impianto di irrigazione.