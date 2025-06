“Piccole donne crescono?” alla Biblioteca Ragionieri

SESTO FIORENTINO – “Piccole donne crescono?” è lo spettacolo in scena venerdì 27 giugno alle 21,15 , ad ingresso libero, alla Biblioteca Ragionieri. Un progetto di e con Anna Meacci, Daniela Morozzi, Chiara Riondino. Lo spettacolo si tiene nel cortile della Biblioteca Ragionieri all’interno della rassegna “Un palco in biblioteca”. Liberamente ispirato al romanzo di Louisa May Alcott, il testo teatrale porta la firma delle tre artiste (Chiara Riondino ha composto anche le musiche) destrutturando l’originale nel linguaggio e nella tessitura generale. Jo, Meg, Amy e Beth tentano, ognuna a modo suo, di trovare il loro posto nel mondo anche a costo di infrangere le leggi che stabilivano quale fosse la condotta appropriata a una donna. Le sorelle March rappresentano da sempre “l’incessante lotta anche interiore per trasformare la femminilità in qualcosa di meno piccolo”. Esattamente come noi, ancora oggi. Alla Biblioteca Ragionieri, giovedì 26 giugno, ancora teatro con “Nel buio del bosco”, versione italiana dell’acclamata dark comedy “In a Forest, Dark and Deep” di Neil LaBute, interpretata da Bettina Bracciali e Filippo Catelani, regia di Marco Bartolini. Biglietto 12 euro.