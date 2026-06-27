Piccoli chef crescono: i bambini vincitori del contest “La verde ricetta” in visita a Qualità e Servizi

CAMPI BISENZIO – Le porte di Qualità e Servizi Spa si sono aperte per accogliere una delegazione speciale: gli alunni della classe prima A della scuola Nencioni di Campi Bisenzio, vincitrice del contest scolastico “La verde ricetta”. Il concorso, organizzato dall’azienda che ha coinvolto gli istituti scolastici dei Comuni serviti, stimolando i bambini a “sfidarsi” a colpi di creatività culinaria. L’iniziativa si è consolidata ormai da anni come una virtuosa tradizione per il territorio ed è un evento molto atteso dalle classi. Il progetto nasce con l’obiettivo di stimolare appunto l’impegno creativo dei bambini, invitandoli a ideare ricette originali capaci di esaltare il basso impatto ambientale, attraverso due pilastri fondamentali: la filiera corta (filiere locali) e il rispetto della stagionalità degli ingredienti. Durante la mattinata, i piccoli chef hanno potuto scoprire da vicino come funziona il cuore pulsante di Qualità e Servizi Spa: accompagnati dal personale, hanno visitato i centro di cottura e il magazzino, osservato i processi di preparazione dei pasti e approfondito il valore di una sana alimentazione, vedendo così trasformato in realtà il loro impegno teorico

“Siamo orgogliosi di ospitare anche quest’anno i vincitori di un contest che per noi rappresenta molto più di un gioco, – ha detto Filippo Fossati, amministratore unico di Qualità e Servizi – vedere l’entusiasmo e la competenza con cui i ragazzi valorizzano i prodotti del nostro territorio è la dimostrazione che la cultura del cibo sano e sostenibile parte proprio dalle nuove generazioni”. “Iniziative come questa dimostrano quanto sia importante costruire una vera comunità educante, nella quale scuola, famiglie, istituzioni e realtà del territorio collaborano per trasmettere ai più piccoli valori fondamentali, – ha aggiunto il vicesindaco Federica Petti – coinvolgere i bambini in questo percorso li rende protagonisti consapevoli delle proprie scelte e li aiuta a comprendere il valore di un’alimentazione sana. Complimenti ai bambini e alle insegnanti per il risultato raggiunto e a Qualità e Servizi per continuare a promuovere un progetto che unisce educazione, creatività e attenzione al bene comune”.

L’incontro si è concluso con un momento di festa e un pranzo insieme al personale di Qualità e Servizi a suggellare un percorso didattico che unisce scuola, territorio e azienda nel segno della sostenibilità e del gusto. La “Cremosina d’autunno”, ricetta ideata dalla classe, sarà inserita nel menù del prossimo anno scolastico e i bambini che l’hanno ideata saranno i loro ambasciatori.