Pista ciclabile a Poggio a Caiano, firmato il contratto. A febbraio il via al cantiere

POGGIO A CAIANO – Firmato il contratto alla fine di dicembre per la realizzazione della nuova pista ciclabile a Poggio a Caiano, parte il conto alla rovescia per l’avvio del cantiere che partirà nel mese di febbraio. La nuova pista ciclabile partirà dalle scuderie medicee e arriverà fino a Comeana, al confine con Carmignano. Il tracciato avrà una lunghezza di circa due chilometri. La pista sarà pronta entro la fine del 2026. Il percorso partirà dal corridoio laterale delle Scuderie Medicee, il vialetto che collega via Lorenzo il Magnifico al parcheggio retrostante alle scuderie, che sarà riqualificato e dove saranno messi anche degli arredi urbani.

“In questo primo punto – spiega l’assessore all’ambiente e turismo Piero Baroncelli – vogliamo mettere delle panchine perché ci piacerebbe che i giovani fruitori della biblioteca comunale e quanti vanno a visitare il museo Soffici abbiano la possibilità di stare fuori comodamente seduti, quando ovviamente il tempo lo permette”. “E in estate – aggiunge il sindaco Riccardo Palandri – mettere degli ombrelloni in prossimità delle sedute per ripararsi dal sole. Credo sia un modo per sfruttare anche gli spazi esterni di un luogo unico come le scuderie dove si trovano la biblioteca e il museo che, come già annunciato, è nostra intenzione ampliare e spostare sempre all’interno delle scuderie ma in uno spazio ben più ampio di quello attuale”.

Dalle Scuderie il tracciato della pista ciclabile si snoderà in via Sottombrone e anche questa zona sarà oggetto di interventi di riqualificazione: sarà sistemato il marciapiedi, collocati nuovi giochi per bambini e nuove panchine. La pista ciclabile si snoderà lungo l’argine del fiume e arriverà fino a Comeana. Sarà realizzata in materiale riciclato rispettando gli attuali criteri ambientali.