Pista ciclopedonale lungo via di Prato: approvato il progetto

CALENZANO – È stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo della pista ciclopedonale di via di Prato, che collegherà la stazione ferroviaria di Pratignone con gli impianti sportivi della zona della Fogliaia. Il tratto, 700 metri di lunghezza, percorre via di Prato fino a ricongiungersi con la pista ciclabile esistente di via di Pratignone. Il […]

CALENZANO – È stato approvato dalla giunta comunale il progetto esecutivo della pista ciclopedonale di via di Prato, che collegherà la stazione ferroviaria di Pratignone con gli impianti sportivi della zona della Fogliaia. Il tratto, 700 metri di lunghezza, percorre via di Prato fino a ricongiungersi con la pista ciclabile esistente di via di Pratignone. Il costo complessivo è di 590mila euro, per i quali il Comune ha ottenuto un finanziamento dalla Regione Toscana nell’ambito dei fondi POR FESR 2014-2020. Il progetto prevede la realizzazione di una nuova passerella sul torrente Chiosina a fianco del ponte già esistente su via di Prato. La gara per l’affidamento dei lavori è prevista entro novembre, la conclusione dell’opera è prevista entro giugno 2023.

“Il tratto collegherà la stazione di Pratignone con lo stadio Magnolfi e la piscina comunale – spiega il vicesindaco con delega ai lavori pubblici Alberto Giusti – dando così la possibilità di raggiungere la zona degli impianti sportivi utilizzando la bicicletta e in sicurezza. Il progetto fa parte della più ampia progettazione della rete ciclabile, prevista nel Piano urbano della mobilità sostenibile. Infatti per via di Prato stiamo progettando anche la prosecuzione di questa pista che dalla rotonda con via Puccini ha l’obiettivo di arrivare fino alla stazione di Calenzano e di connettersi alla rete ciclabile di Prato”.