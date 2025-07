Più verde pubblico e migliorare la “resilienza” ai cambiamenti climatici: Campi dice sì a nuove piante sul territorio

CAMPI BISENZIO – Incrementare il verde pubblico, tutelare e promuovere la biodiversità locale e migliorare la resilienza urbana ai cambiamenti climatici. Con questi obiettivi il Comune di Campi Bisenzio ha aderito a Mosaico Verde, la campagna nazionale per la forestazione di aree urbane ed extraurbane, il recupero degli ecosistemi e la rigenerazione ambientale ideata e promossa da AzzeroCo2, in collaborazione con Legambiente. “L’adesione – si legge in una nota – rappresenta un passo concreto verso un futuro più sostenibile per il territorio. L’iniziativa si propone di promuovere un modello di rigenerazione urbana che integri natura e ambiente urbano, valorizzando gli spazi verdi come risorse fondamentali per affrontare le sfide ambientali e migliorare la qualità della vita nella città. La messa a dimora di nuove piante, infatti, contribuirà non solo a creare un ambiente urbano più verde, ma anche a tutelare la biodiversità locale e a rafforzare l’ecosistema cittadino, rendendolo più resiliente e in equilibrio con la natura”. L’area individuata è quella che va da dove sorgeva la discoteca Happyland al Bisenzio.

“Aderire a Mosaico Verde significa per Campi Bisenzio fare una scelta concreta e responsabile verso un modello urbano più sostenibile e attento alla qualità della vita. Il nostro impegno per il verde pubblico, la biodiversità e la resilienza climatica trova in questa iniziativa uno strumento efficace per trasformare idee e visioni in azioni reali, – ha detto il sindaco Andrea Tagliaferri – questa iniziativa rappresenta per noi un’opportunità importante: non solo per piantare nuovi alberi, ma per seminare un’idea diversa di città, dove gli spazi verdi non siano un lusso, ma un diritto. Ringrazio AzzeroCo2 e Legambiente per averci coinvolto in questo percorso virtuoso, e tutte le aziende che vorranno contribuire a fare di Campi Bisenzio un esempio positivo di collaborazione tra pubblico e privato per il bene comune”.

Mosaico Verde si fonda infatti sulla sinergia fra settore pubblico e privato, la messa a dimora delle piante, infatti, sarà sostenuta da un’azienda che desidera investire in progetti di responsabilità sociale d’impresa per contribuire al bene comune. “Crediamo in un modello in cui pubblico e privato uniscono le forze per generare un impatto positivo e duraturo per i territori. Non si tratta solo di una visione, ma di una necessità strategica per accelerare la transizione ecologica ormai non più rinviabile. L’adesione di Campi Bisenzio a Mosaico Verde ci permetterà di trasformare la volontà del Comune di agire per il benessere di cittadine e cittadini in capitale naturale, ovvero in risultati reali e misurabili per la città, – ha aggiunto Sandro Scollato, amministratore delegato di AzzeroCo2 – ogni albero che metteremo a dimora, grazie a questa collaborazione sarà infatti un vero e proprio investimento infrastrutturale per il benessere collettivo. È così che si costruiscono le città del futuro: più sane, più vivibili e pronte ad affrontare le sfide che ci attendono”.