Pizzirusso (SI-FareCittà): “Nei mercati serve la raccolta differenziata, approvata la nostra mozione”

CAMPI BISENZIO – Nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata la mozione presentata dal gruppo SI-FareCittà “per dare avvio – si legge in una nota – a una sperimentazione di raccolta differenziata nei mercati settimanali di Campi Bisenzio”. “Ci è sembrato da subito alquanto singolare” – spiega Simona Pizzirusso – che dopo tutte le azioni messe in campo in questi anni per aumentare la percentuale di raccolta differenziata del nostro Comune da parte dei cittadini e della amministrazione comunale, questa non venga svolta durante i mercati settimanali del territorio. Abbiamo quindi richiesto che, al più presto, si avvii una sperimentazione in collaborazione con le associazioni di categoria e Alia per svolgere tale servizio come avviene nel Comune di Sesto Fiorentino da anni”. “La mozione – conclude il comunicato – è stata approvata all’unanimità dal consiglio comunale e l’assessore Nucciotti si è impegnato per garantire tale servizio prima dei mesi estivi”.