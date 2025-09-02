“Play On – Piazza dei bambini” si conclude con due appuntamenti speciali il 3 e il 5 settembre

LASTRA A SIGNA – Dopo un’estate ricca di laboratori, giochi e spettacoli, il percorso di “Play On – Piazza dei bambini” si avvia alla conclusione con due appuntamenti finali pensati per coinvolgere i bambini e le famiglie in esperienze di creatività, musica e convivialità. Mercoledì 3 settembre, dalle 17.30, la splendida cornice di Villa Caruso […]

LASTRA A SIGNA – Dopo un’estate ricca di laboratori, giochi e spettacoli, il percorso di “Play On – Piazza dei bambini” si avvia alla conclusione con due appuntamenti finali pensati per coinvolgere i bambini e le famiglie in esperienze di creatività, musica e convivialità. Mercoledì 3 settembre, dalle 17.30, la splendida cornice di Villa Caruso di Bellosguardo ospiterà un pomeriggio di attività. Alle 18 si parte con Officina Giocamuseo, alle 19 spazio al laboratorio Magliette fiorite (per bambini dai 4 anni in su, massimo 10 partecipanti, con presenza dei genitori sotto i 6 anni), mentre alle 20 andrà in scena Il giro del mondo in 80 strumenti musicali, un viaggio sonoro capace di stupire grandi e piccoli. La serata si chiuderà con il DrumCircle, laboratorio musicale aperto a tutte le età (massimo 10 partecipanti), per vivere insieme l’energia del ritmo condiviso.

Venerdì 5 settembre, invece, la rassegna farà tappa al circolo Arci di Carcheri a partire dalle 20, con una serata che unisce gusto, creatività e teatro. Si comincia con una pizza per tutti offerta dal Circolo. Seguirà il laboratorio di Teatro in miniatura, per il quale i bambini dovranno portare con sé una scatola da scarpe, che diventerà la base per costruire scenografie in miniatura e inventare nuove storie. Gran finale con lo spettacolo di marionette “Storie di Pulcinella”, che porterà sul palco la tradizione e la magia del teatro popolare. Tutte le attività sono gratuite, ma è necessaria l’iscrizione ai laboratori tramite il form on line: mercoledì 3 settembre – https://forms.gle/84U6RJW7GTfZt7vB6, venerdì 5 settembre – https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdYCvaOWWCrsNiMXXLj4q4jS7Ea99CD0wjcBUJRyQl7tvnHGw/viewform?usp=sharing&ouid=100134207533630767989. “Con queste due tappe – si legge in una nota – si chiude il viaggio estivo di “Play On – Piazza dei bambini”, che ha animato il territorio con fantasia, gioco e partecipazione, confermando ancora una volta il valore della comunità e della creatività condivisa”.