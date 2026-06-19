Poggio a Caiano, inaugurato il campo polivalente all’interno del “Martini”

POGGIO A CAIANO – E’ stato inaugurato, giovedì sera, con una partita dimostrativa di pallavolo, il campo polivalente all’interno dell’area del campo sportivo Martini di via del Granaio, nel corso del primo appuntamento del “Torneo dei rioni”. Dopo i saluti del sindaco Riccardo Palandri e dell’assessore allo sport Piero Baroncelli, il taglio del nastro per il campo dove si potranno praticare diverse discipline sportive come il calcio a 5, basket, la pallamano e pallavolo. Presenti anche l’assessore Patrizia Cataldi e il consigliere comunale Alessandro Mancini, il vicepresidente del CSD 1909 Poggio a Caiano, Francesco Martini, e il presidente del “Torneo dei rioni” Paolo Lenzi. Da adesso, quindi, nuovo volto sia per il campo sportivo Martini (inaugurato a fine aprile) che il campo polivalente, dopo i lavori di riqualificazione. E proprio il “Martini” sarà protagonista, fino al 15 luglio, del diciannovesimo “Torneo dei rioni”, con partite di calcio (finali il 15 luglio) e calcio a 5 (finali il 13 luglio).