Poggio a Caiano, proseguono i lavori Enel per i progetti Pnrr. Lunedì si rinnova la cabina “Erta”

POGGIO A CAIANO/CARMIGNANO – Proseguono i lavori di potenziamento del sistema elettrico territoriale, a Poggio a Caiano e a Carmignano – e più in generale, sulle colline medicee e nel comprensorio del Montalbano – da parte di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione e che, anche con i fondi Pnrr, ha avviato un piano di lavori per il restyling della rete elettrica, con un’attenzione particolare alla qualità del servizio, alla digitalizzazione del sistema nonché alla sostenibilità e al decoro urbano. Nel dettaglio, a Poggio a Caiano lunedì 24 novembre i tecnici dell’azienda elettrica effettueranno un importante intervento per il rifacimento completo della cabina elettrica “Erta”, attraverso l’installazione di componentistica automatizzata di ultima generazione, che garantirà efficienza del servizio in situazioni ordinarie e tempi di rialimentazione più brevi in caso di disservizio.

Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio elettrico, che E-Distribuzione ha programmato per lunedì 24 novembre, a partire dalle 7.45 con conclusione nel primo pomeriggio. Grazie a bypass provvisori da linee di riserva, l’area del “fuori servizio” sarà ristretta a un gruppo ristretto di utenze tra via Carmignanese, via del Poggiolo, via dell’Erta e dintorni (pochi civici per ogni via). I clienti sono informati attraverso affissioni, con il dettaglio dei numeri civici, nella zona interessata. L’azienda raccomanda di non utilizzare gli ascensori per la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull’assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche. In caso di maltempo, i lavori potrebbero essere rinviati.

I lavori si inseriscono nel piano di potenziamento del sistema elettrico locale, che da anni E-Distribuzione porta avanti per l’automatizzazione delle cabine e la digitalizzazione degli impianti elettrici. Quest’ultimo progetto specifico Pnrr di E-Distribuzione si inserisce in una più ampia programmazione a livello nazionale: “L’azienda – si legge in una nota – sta investendo, infatti, i fondi Pnrr per incrementare la capacità della rete di ospitare e integrare ulteriore generazione distribuita da fonti rinnovabili, aumentare la capacità e la potenza a disposizione delle utenze per favorire l’elettrificazione dei consumi energetici, potenziare la resilienza del sistema elettrico con riduzione della probabilità, della durata e dell’entità di interruzioni di corrente in caso di fenomeni climatici estremi. In particolar modo, come già annunciato con le amministrazioni comunali, nella zona di Poggio a Caiano, Carmignano e nelle aree limitrofe vengono effettuati molti interventi di “smartizzazione” delle cabine elettriche, di rifacimento delle linee elettriche e di rinnovo della componentistica elettrica con conseguente potenziamento degli impianti e beneficio per il servizio elettrico”.