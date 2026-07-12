Poggio alla Malva, rinvenuto un ordigno bellico inesploso nella zona di via Buricchi

CAMPI BISENZIO – Innanzitutto partiamo dalle dimensioni: 9,84 metri di lunghezza, 6,05 metri di larghezza e 9,33 di altezza: sono queste che danno la reale dimensione di ciò che sono stati capaci di fare la Black Star di Massimiliano Alcione, la cui sede è al confine fra i Comuni di Calenzano e Prato, e la […]