CARMIGNANO – A Poggio alla Malva, nella zona di via Buricchi, lungo il sentiero che dalla cava d’Oreste arriva alle tombe etrusche, è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso. Su segnalazione dei Carabinieri di Carmignano alla Prefettura di Prato è già stato avvisato il Reggimento Genio Ferrovieri che, insieme alla Croce Rossa Italiana, effettuerà l’intervento con l’ausilio del personale artificiere. Tutta l’area circostante sarà messa in sicurezza con ogni provvedimento funzionale alla tutela della pubblica incolumità. Fino ad allora il sentiero sarà interdetto al passaggio. Seguiranno aggiornamenti sulla data e l’orario della rimozione dell’ordigno.
Poggio alla Malva, rinvenuto un ordigno bellico inesploso nella zona di via Buricchi
CARMIGNANO – A Poggio alla Malva, nella zona di via Buricchi, lungo il sentiero che dalla cava d’Oreste arriva alle tombe etrusche, è stato rinvenuto un ordigno bellico inesploso. Su segnalazione dei Carabinieri di Carmignano alla Prefettura di Prato è già stato avvisato il Reggimento Genio Ferrovieri che, insieme alla Croce Rossa Italiana, effettuerà l’intervento […]