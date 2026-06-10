“Poggio in vetrina”, il torneo dei rioni… Presentato il cartellone delle iniziative estive a Poggio a Caiano 

POGGIO A CAIANO. Presentato il cartellone delle iniziative estive a Poggio a Caiano: partiranno a giugno e andranno avanti fino ad agosto in un’estate poggese che si annuncia ricca di appuntamenti e per tutti i gusti. Si parte il 18 giugno con “Poggio in vetrina” e, nello stesso giorno, con il “Torneo dei rioni”, quindi una nuova edizione del “Festival delle Colline” e la rassegna “Cinema in famiglia”, che si terrà a luglio (il programma dei titoli dei film è in fase di definizione). “Sarà un’estate ricca di eventi pensata per tutti, – commenta l’assessore alla cultura Diletta Bresci – ci sarà spazio per la musica, divertimento e poi la cultura con la mostra di Patrizia Bogani alle Scuderie Medicee dal 18 al 30 giugno. E’ questo l’evento inaugurale delle iniziative e sono contenta che il taglio del nastro venga fatto con la professoressa Bogani, una delle massime esponenti della cultura tessile pratese e anche apprezzata artista, con le sue creazioni di arte contemporanea dove utilizza il tessuto. Ringrazio lei e poi tutte le associazioni che ci hanno aiutato nella realizzazione dei vari appuntamenti”. Per quanto riguarda “poggio in vetrina” è realizzato dalla Pro Loco con il contributo dell’amministrazione comunale e con la collaborazione di Confesercenti e Confcommercio, si tratta della consolidata formula dei negozi aperti il giovedì sera con eventi dislocati in diversi punti del paese

Il primo appuntamento è per il 18 giugno alle 18 alle Scuderie con l’inaugurazione della mostra “Pensieri, emozioni, visioni” di Patrizia Bogani. L’esposizione si potrà ammirare (ingresso gratuito) fino al 30 giugno dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13 e dalle 14 alle 18.30 e il sabato dalle 9 alle 13. “Il giorno seguente – spiega il presidente della Pro Loco Renzo Breschi – torna, in piazza Risorgimento, Miss Italia con le selezioni regionali e poi la sfilata dei bambini grazie al negozio “Tipi tosti”. Giovedì 25 giugno in piazza del Santissimo Rosario alle 20 serata musicale. Si passa al 2 luglio in via Garibaldi con le esibizioni delle palestre locali e alle 20 in via Cavour cena in strada. Giovedì 9 luglio torna protagonista piazza del Santissimo Rosario con “Ambra night”, festa in piazza con stand gastronomico e intrattenimento a cura di “Osteria dell’Ambra” in collaborazione con le associazioni “Il sorriso di Pietro” e “Incontro Asd”. Giovedì 16 luglio sono contento che torni la cena all’aperto, alle 20 in piazza XX settembre. A breve verranno resi noti i riferimenti per le prenotazioni. Sarà una cena seduta per una massimo di centoventi persone”. “Poggio in vetrina” termina il 23 luglio alle 21 in piazza Risorgimento con una serata cover band di Ligabue e Red Hot”.

Il “Torneo dei rioni” inizierà il 18 giugno e terminerà il 15 luglio. Le gare si svolgeranno al campo sportivo “Martini” e durante tutta la durata del torneo sarà aperta la pizzeria. Il primo appuntamento, come detto, il 18 giugno alle 20 con le freccette e, sempre la stessa sera, la novità di quest’anno: una partita dimostrativa di pallavolo. “Nell’occasione – spiega l’assessore allo sporto Piero Baroncelli – inaugureremo il campo polivalente dove si potrà giocare a calcio a 5, pallamano, basket e pallavolo. E sarà proprio la partita di pallavolo a “battezzare” il campino dopo i lavori di questi mesi. Soddisfatto del risultato ottenuto con una struttura bella ed efficiente, così come il campo da calcio a 11 che abbiamo inaugurato poche settimane fa”. Il 22, 24, 29 giugno e il 1, 3, 7 (semifinali) e 13 luglio (finali) calcio a 5. Mentre il 23, 26 e 30 giugno e il 6, 8, 10 (semifinali) e il 15 luglio (finali) di calcio. Il 2 luglio gara di podismo con partenza da via Cegoli al Poggetto e arrivo in via Garibaldi. Nel pomeriggio del 4 luglio gara di pesca presso il torrente Ombrone, mentre il 14 luglio è dedicato al ciclismo col “Giro del Castellaccio”. “Ringrazio il presidente del torneo dei rioni Paolo Lenzi e tutti i rioni per l’impegno nel realizzare sempre meglio questo importante appuntamento a Poggio”, le parole dell’assessore Baroncelli.

Giunto alla 47° edizione, il Festival delle Colline apre le porte a Krano, autore della colonna sonora del pluripremiato film “Le città di pianura”, al cantautorato vintage di Lumiero e a quello introspettivo di “L’Albero”, al progetto in salsa partenopea di Gnut & D’Alessandro e al Battisti in chiave indie dei Lato B. Cinque le serate che, dal 10 al 21 luglio, coinvolgeranno luoghi dell’area pratese. Due appuntamenti saranno a ingresso libero, per gli altri è previsto un biglietto di 10 euro. Il 10 luglio “L’Albero” a Santa Cristina in Pilli Poggio a Caiano, il 14 luglio “Lato B” in piazza del Santissimo Rosario a Poggio a Caiano, il 17 luglio Gnut e D’Alessandro alla rocca di Carmignano, il 19 Lumiero e il 21 luglio Krano. Gli ultimi due concerti si terranno alla corte delle Sculture a Prato. “Il festival – commenta l’assessore alla cultura Bresci – è organizzato dal Comune di Poggio in collaborazione con i Comuni di Prato e Carmignano e, come sempre, a queste amministrazioni comunali un grande grazie”.

Nella foto gli assessori Piero Baroncelli e Diletta Bresci e il presidente della Pro Loco Renzo Breschi