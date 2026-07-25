Polizia locale a tappeto contro la guida in stato d’ebbrezza: controllati 150 automobilisti

PRATO – Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Polizia locale per garantire una “movida” sicura e innalzare i livelli di sicurezza della circolazione durante il fine settimana, nella serata di ieri è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione e alla repressione della guida in stato di ebbrezza alcolica […]

PRATO – Nell’ambito dei servizi predisposti dalla Polizia locale per garantire una “movida” sicura e innalzare i livelli di sicurezza della circolazione durante il fine settimana, nella serata di ieri è stato effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con particolare attenzione alla prevenzione e alla repressione della guida in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oltre che al contrasto delle violazioni al Codice della strada. I controlli hanno interessato anche le periferie, come il quartiere di Grignano, con particolare attenzione a piazzale Callas, la zona di Santa Lucia e altri quartieri cittadini oggetto di segnalazioni relative a situazioni di degrado urbano che possono compromettere la tranquillità e la qualità della vita dei residenti. Sono stati inoltre predisposti posti di controllo nel Macrolotto Zero, in viale Veneto e nelle aree limitrofe al centro.

Circa 150 automobilisti sono stati sottoposti a controllo mediante precursore alcolemico. Sono state accertate due violazioni nei confronti di conducenti risultati con un tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l, con conseguente ritiro della patente ai fini della sospensione. Sono state inoltre contestate due violazioni amministrative per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale; in uno dei casi è stato disposto anche il ritiro della patente previsto dalla normativa. L’attività di controllo ha inoltre portato all’accertamento di due violazioni a carico di conducenti di monopattini per mancata copertura assicurativa e assenza del contrassegno identificativo, oltre a 19 ulteriori violazioni al Codice della strada. Complessivamente sono stati adottati anche un provvedimento di sospensione breve della patente, il sequestro di un veicolo e la confisca di un altro mezzo. I servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane, con l’obiettivo di prevenire le condotte di guida più pericolose e garantire una maggiore sicurezza per tutti gli utenti della strada.