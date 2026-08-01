Polizia locale, controlli straordinari notturni nella zona della Stazione centrale

PRATO – Quella appena trascorsa è stata una nuova serata di controlli straordinari notturni da parte della Polizia locale, controlli che hanno visto schierate sul territorio pattuglie del reparto motociclisti e del reparto territoriale e che sono stati svolti sia mediante postazioni sia fisse sia dinamiche in zone particolarmente sensibili fra cui piazza Stazione, viale Vittorio […]

PRATO – Quella appena trascorsa è stata una nuova serata di controlli straordinari notturni da parte della Polizia locale, controlli che hanno visto schierate sul territorio pattuglie del reparto motociclisti e del reparto territoriale e che sono stati svolti sia mediante postazioni sia fisse sia dinamiche in zone particolarmente sensibili fra cui piazza Stazione, viale Vittorio Veneto e Macrolotto zero. Nell’ambito delle operazioni, sono stati controllati circa 50 veicoli e sono state contestate diverse violazioni. Le verifiche hanno preso il via anche da alcune segnalazioni dei cittadini riguardanti episodi, soprattutto in alcuni giardini pubblici cittadini, di danneggiamento e spaccio di stupefacenti: proprio durante uno di questi accertamenti, su una panchina della pista ciclabile di via della Robbia, gli agenti hanno individuato ed identificato un soggetto dedito al consumo di sostanza stupefacente. L’uomo è stato segnalato alla Prefettura, mentre la sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro.