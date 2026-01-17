Polizia locale di Carmignano, i numeri del 2025: più verbali, più controlli e più accertamenti  

CARMIGNANO – Sono tutti in aumento i numeri della Polizia locale nell’anno appena trascorso, nonostante, come da report della comandante Barbara Belli, “la mancanza di personale, gravata da una situazione già al di sotto del fabbisogno”: il comando può contare, stabilmente, su sei agenti, compreso il dirigente, (parzialmente) su un operatore amministrativo, a cui, nel 2025, si sono aggiunti, per periodi più o meno lunghi, un altro funzionario e tre altri agenti, il messo comunale. “Un’opera fondamentale, preziosa per la nostra comunità”, definisce il sindaco Edoardo Prestanti l’azione della Polizia locale che, nei precedenti dodici mesi, si è sostanziata in una crescita delle attività, testimoniata dal numero dei verbali emessi per il Codice della strada: 9.703 nel 2025, 2.065 in più sul 2024. E questo nonostante la riduzione degli incidenti: 60 quelli rilevati, meno tre rispetto all’anno prima, anche (fortunatamente) con un minor numero di feriti, da 33 a 25.

Le maggiori violazioni riscontrate hanno riguardato i limiti di velocità (autovelox) e i parcheggi, con una tendenza alla diminuzione delle multe: 4.690, meno 851, per la velocità; 1.761, meno 16, per i parcheggi. Quanto alla Ztl di Artimino, in funzione, con il varco elettronico, da aprile scorso, sono stati 332 i permessi rilasciati e 2.980 le multe per il mancato rispetto su un totale di 3.118 veicoli controllati. La parte relativa al Codice della strada non dà interamente l’idea del volume di lavoro del comando. Altri numeri rendono evidente un’attività che va dalle verifiche edilizie a quelle ambientali, dalla gestione di verbali di varia natura ai contenziosi. Gli accertamenti edilizi sono stati dieci, il doppio rispetto al 2024, con tre immobili sequestrati; in rapida crescita anche i controlli esterni (160) su segnalazioni dei cittadini. Aumentati anche i controlli ambientali, con la Polizia locale che ha gestito 31 verbali (più dieci), risultato dell’attività degli ispettori di Alia, a cui si sono aggiunti i verbali per infrazioni al regolamento rifiuti e al regolamento di tutela degli animali: 19 nel 2025.

Capitolo contenziosi: la Polizia locale ha gestito 73 ricorsi, il doppio sul 2024 quando si erano fermati a 35: il maggior numero, 45 (più 30) davanti al Prefetto, 28 (più 8) davanti al Giudice di pace, tra questi ultimi 11 per ingiunzioni di pagamento, 8 per sanzioni per eccesso di velocità, 7 per multe per mancata comunicazione dati, 1 per un sinistro stradale. Per quanto riguarda invece l’attività giudiziaria. In qualità di Polizia giudiziaria, il comando ha eseguito tre sequestri preventivi, ha notificato 26 notizie di reato: sette per violazioni edilizie, 9 per illeciti ambientali, 1 per il codice della strada, altre 9 per violazioni varie. Nel 2025, sono state eseguite anche 45 altre attività di polizia giudiziaria tra dissequestri, identificazioni, interrogatori. Inoltre, sono stati sequestrati quattro veicoli e tre sottoposti a fermo amministrativo.

Intenso il lavoro anche sul versante amministrativo con 571 accertamenti anagrafici, 352 atti compiuti (determine, delibere, ordinanze), 1.212 notifiche comunali effettuate. Intensa anche l’azione di Protezione civile, con gli agenti impegnati in 56 allerte per eventi meteo vari: “C’è solo da ringraziare gli agenti del comando della nostra Polizia locale – conclude Prestanti – , che di anno in anno contribuiscono a rendere migliore e più sicura la vita quotidiana della nostra comunità e del nostro territorio”.