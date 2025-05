Polizia municipale, il bilancio degli ultimi dieci giorni di controlli sul territorio

PRATO – Guida con patente falsa o senza alcun titolo e anche sospesa per possesso di hashish e anfetamine ed ubriachezza molesta: sono alcuni dei risultati emersi dalle attività di controllo effettuate negli ultimi dieci giorni dal reparto territoriale esterna della Polizia municipale di Prato. Martedì 29 aprile un cittadino cinese è stato deferito all’Autorità giudiziaria per recidiva biennale di guida senza patente. Il giorno dopo l’uomo è stato colto nuovamente alla guida dello stesso veicolo, già sequestrato, che è stato confiscato. Sempre lo stesso giorno a seguito di normale controllo un cittadino cinese di 51 anni pluripregiudicato e già destinatario di misura di carcerazione è stato denunciato per possesso di arma impropria, mentre un altro cittadino orientale di 55 anni è stato denunciato per guida con patente falsa e conseguente verbale di 5.100 euro. Il 3 maggio in orario pomeridiano è stato fermato un cittadino cinese di 37 anni che portava con sè in bicicletta una spranga. Da ulteriori controlli è emerso che l’uomo svolgeva attività di parrucchiere abusivo con conseguente sequestro delle strumentazioni lavorative.

La notte tra il 5 e il 6 maggio è stato deferito all’autorità giudiziaria un cittadino brasiliano di 52 anni per guida con patente falsa, con conseguente sequestro del documento e sanzione di 5.100 euro, mentre l’8 maggio in orario pomeridiano durante un posto di controllo in zona Macrolotto 1 sono state redatti numerosi verbali per violazione al codice della strada e per trasporto di alimenti da parte di un’attività di vendita e somministrazione orientale con vano di carico in pessime condizioni igienico-sanitarie. Infine a seguito dell’attività di pattugliamento da parte della territoriale esterna sono stati elevati tre verbali con sospensione della patente di guida per possesso di 5 gr di anfetamina ed una modica quantità di hashish ed un verbale per ubriachezza manifesta.