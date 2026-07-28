Ponte al Molino chiuso per lavori il 30 e 31 luglio: gli orari e le modifiche alla viabilità

POGGIO A CAIANO – In seguito ai lavori di asfaltatura per la realizzazione della rotatoria del parcheggio nell’area ex Isidoro e di via Pratese a Poggio a Caiano, la Provincia di Prato ha emesso un’ordinanza di sospensione temporanea della circolazione veicolare (fatta eccezione per i mezzi di soccorso) sul ponte al Molino. Saranno due i giorni interessati dall’ordinanza: giovedì 30 luglio dalle 17 alle 21 e venerdì 31 luglio dalle 6 alle 18. Di conseguenza, vista la chiusura di ponte al Molino, dal Comune mediceo è stata emessa un’altra ordinanza con alcune limitazioni del traffico. Negli orari e nei giorni sopra indicati, nel tratto di via Pratese, compreso tra via Sottombrone e via Lorenzo il Magnifico, sarà consentito l’accesso ai soli residenti. Divieto di transito e chiusura al traffico veicolare in via Sottombrone nel tratto compreso tra via Umberto I° e via Pratese (l’accesso è consentito ai soli residenti). Obbligo di svolta a destra per il transito veicolare proveniente da via Umberto I°. Chiusura del parcheggio delle Scuderie Medicee con divieto di acceso e uscita dallo stesso. Tutti i divieti sono validi il 30 luglio dalle 17 alle 21 e il 31 luglio dalle 6 alle 18.