“Porteremo nel cuore ogni gesto, solo l’amore resta”: un mese dopo la morte di Filippo Biagiotti il grazie dei familiari

CAMPI BISENZIO – E’ passato un mese esatto dalla tragica e improvvisa morte di Filippo Biagiotti. Un lutto che ha sconvolto Campi Bisenzio, il mondo dell’associazionismo (Biagiotti era infatti membro del Magistrato della Misericordia e vice-presidente del gruppo Fratres), ma soprattutto la sua famiglia: la moglie Ilaria, il figlio Michelangelo e la mamma Grazia. Tantissime le dimostrazioni di affetto che hanno ricevuto, anche nei giorni successivi. Per questo i suoi familiari, per esprimere “un sentito ringraziamento” a tutti coloro che in questo arco di tempo li sono stati vicini, hanno voluto scrivere alcune parole che pubblichiamo.

A distanza di un mese dall’esequie del nostro amato Filippo Biagiotti, come famiglia desideriamo esprimere il nostro ringraziamento per la numerosa e sentita partecipazione di tutta la comunità di Campi Bisenzio, ai parenti, agli amici, a tutte le persone che non siamo riusciti a ringraziare personalmente. Un ringraziamento speciale va anche ai molti sacerdoti presenti, al sindaco, alle autorità civili e ai confratelli della misericordia: la vostra partecipazione è stata per noi motivo di grande conforto. Porteremo nel cuore ogni gesto, parola e abbraccio ricevuti, come diceva con la sua vita Filippo… solo l’amore resta. Con riconoscenza,

Famiglia Biagiotti e Pescatori