Posa della linea dell’alta tensione: lavori in via Perfetti Ricasoli dall’11 aprile al 2 maggio

FIRENZE – Dall’11 aprile al 2 maggio la zona del sottopasso di via Perfetti Ricasoli sarà interessata da lavori di posa della linea alta tensione. Sarà istituito il senso unico in via Perfetti Ricasoli nel tratto viale XI Agosto-via famiglia Benini, con divieto di sosta in via dell’Olmatello all’incrocio con via Palach. Sempre in via Perfetti Ricasoli ci saranno tre restringimenti di carreggiata, uno a sinistra all’altezza del civico 73, in direzione viale XI Agosto; uno a destra dall’incrocio con via Famiglia Benini in direzione viale XI agosto; e l’ultimo dal numero 75 all’incrocio con il viale XI Agosto.