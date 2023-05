Prato capitale della pallavolo maschile Under 15 dal 16 al 21 maggio: ventotto le squadre in gara per il tricolore

PRATO – E’ stata la sala consiliare del Comune di Prato a fare da suggestivo “scenario” alla presentazione delle finali nazionali giovanili di pallavolo Under 15 maschile in programma dal 16 al 21 maggio. Un appuntamento a cui il movimento pallavolistico tiene parecchio e che ha visto la presenza, fra gli altri, di Simone Faggi, vice-sindaco e assessore alle politiche sportive, Valentina Vespi, assessore allo sport del Comune di Montemurlo, Giammarco Modi, presidente del Comitato Regionale Fipav della Toscana, Claudia Frascati, presidente del Comitato Territoriale Fipav di Firenze, Massimo Taiti, delegato provinciale Coni di Prato, e Giovanni Giuntoli, presidente del Volley Prato. Ospiti d’onore Simone Buti, ex centrale della Nazionale azzurra, e Francesca Villani, giocatrice pratese di A1 e convocata per la prossima VNL con la Nazionale azzurra. Presenti anche i consiglieri del Comitato Regionale Fipav Toscana Stefano Berlincioni, Claudia Galigani e Gianni Taccetti.

Ventotto le squadre che da lunedì arriveranno in Toscana a Prato per giocarsi lo scudetto Under 15: alla prima fase di qualificazione parteciperanno 16 formazioni (9 squadre prime classificate delle regioni dal 13° al 21° posto della classifica delle 21 regioni in base al Ranking; 6 squadre seconde classificate delle regioni dal 1° al 6° posto della classifica delle 21 regioni in base al Ranking; 1 squadra terza classificata delle regioni al 1° posto della classifica in base al Ranking). Le 16 squadre verranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre che si disputeranno con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata) La fase di qualificazione si disputerà nelle giornate di martedì e mercoledì mattina. Al termine della fase di “qualificazione” le quattro squadre prime classificate dei 4 gironi si qualificheranno per la fase finale. Quindi, le 4 squadre vincenti la fase di qualificazione più le 12 squadre qualificatesi al primo posto delle prime 12 regioni secondo il ranking quantitativo parteciperanno alla fase finale per aggiudicarsi il titolo di campione d’Italia della categoria. Le 16 squadre saranno suddivise in quattro gironi da quattro squadre che si disputeranno con la formula del girone all’italiana con gare di sola andata. Le gare della fase finale inizieranno nel pomeriggio di giovedì e termineranno intorno alle 13 di domenica.

Questi i gironi della fase di qualificazione: girone A Cus Cagliari (Sardegna); Diavoli Rosa (Lombardia); Tonno Callipo Vibo Valentia (Calabria). Girone B KK Eur Volley (Lazio); School Volley Perugia (Umbria); Gada Volley Pescara (Abruzzo). Girone C Pallavolo Battipaglia (Campania); Trentino Volley (Trentino); Volley Team Club (Veneto). Girone D Sport Team Sudtirol (Alto Adige); Polisportiva Robur Costa (Emilia Romagna); Lupi Santa Croce (Toscana). Questi invece i gironi della fase finale a cui accederanno le quattro vincenti della qualificazione: girone E Materdomini (Puglia); Volley Montichiari (Lombardia); Volley Parella Torino (Piemonte); Qualificata. Girone F Cyclopis (Sicilia); Colombo Volley Genova (Liguria); Marino Pallavolo (Lazio); Qualificata. Girone G Cucine Lube Civitanova (Marche); Elisa Volley Pomigliano (Campania); Volley Treviso (Veneto); Qualificata. Girone H Sloga Tabor (Friuli Venezia Giulia); Volley Prato (Toscana); You Energy Volley (Emilia Romagna); Qualificata.

Quattro gli impianti di Prato e Montemurlo dove ci si darà battaglia sportiva da martedì 16 maggio. Il campo principale, quello che ospiterà anche la finalissima, è l’EstraForum di Maliseti. Gli altri campi di gioco sono il Palazzetto Anna Frank (via del Pantano a Oste di Montemurlo), la Palestra di San Paolo (via Galcianese 22 a Prato), il Palazzetto dell’ITS Tullio Buzzi (viale della Repubblica 9 a Prato) e la Palestra dell’Istituto Gramsci-Keynes (via di Reggiana 108 a Prato). Fungerà da impianto di riserva la Palestra della Scuole elementare Le Fonti (via Righi 75/c a Prato). Risultati e classifiche saranno aggiornate in tempo pressoché reale sul sito Fipav dedicato alle finali nazionali giovanili di pallavolo Under 15 maschile https://finalinazionali.federvolley.it/finali-nazionali-giovanili-2023