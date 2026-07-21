“Prato Estate 2026”, arriva la comicità di Fabrizio Fontana

PRATO – Giovedì 23 luglio alle 21.30 la rassegna “Prato Estate 2026”, progetto del Comune di Prato, vedrà in scena Fabrizio Fontana con uno spettacolo a cura di Zaira srls. Fabrizio Fontana è un personaggio camaleontico, colonna portante di Zelig, inviato alle Iene, comico tifoso a Quelli che il calcio e Capitan Ventosa a Striscia la notizia. Tra i suoi personaggi il noto James […]

PRATO – Giovedì 23 luglio alle 21.30 la rassegna “Prato Estate 2026”, progetto del Comune di Prato, vedrà in scena Fabrizio Fontana con uno spettacolo a cura di Zaira srls. Fabrizio Fontana è un personaggio camaleontico, colonna portante di Zelig, inviato alle Iene, comico tifoso a Quelli che il calcio e Capitan Ventosa a Striscia la notizia. Tra i suoi personaggi il noto James Tont. Sulla scena si presenta accompagnato dall’immancabile jingle “tanananana” e il pubblico esplode in una fragorosa risata: non si può resistere al fascino comico dell’agente segreto più simpatico del mondo, alle sue strampalate parole d’ordine e alla mimica che trascina il pubblico nelle sue avventure.

Il concorrente Gianmaria Fontana… le so tutte! Il quale, senza essere interpellato, irrompe sul palco dando una raffica di risposte, precedute dal suono del suo pulsante immaginario al momento del “domandone” finale” tipo: “Antico popolo completamente privo di donne” il nostro Gianmaria con sicurezza risponde: “gli Ottomani!”. Per poi esplodere assieme al pubblico con il tormentone “Le so tutte!”. E, direttamente da Striscia la Notizia, arriva Capitan Ventosa, l’inviato speciale e giornalista ironico. Il paladino di tutti i cittadini, coinvolgerà gli spettatori con la sua simpatia. La vera anima di Fabrizio Fontana è il palco: oltre 15 anni di esperienza di spettacoli dal vivo in giro per l’Italia, la sua energia comunicativa e l’improvvisazione stabiliscono con il pubblico un’immediata empatia (evento a ingresso libero fino a esaurimento posti).