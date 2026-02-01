Prato, il Pd approva il documento politico “Ri-generazione”: “Oggi è il giorno zero”

PRATO – Lo hanno definito il giorno zero per il Pd pratese. Che ieri ha approvato all’unanimità il documento politico nato da “Ri-Generazione. Prima le idee, poi le scelte”, il percorso avviato lo scorso 7 gennaio. “Un lavoro collettivo – si legge in una nota – che ha coinvolto oltre mille persone in 25 assemblee […]

PRATO – Lo hanno definito il giorno zero per il Pd pratese. Che ieri ha approvato all’unanimità il documento politico nato da “Ri-Generazione. Prima le idee, poi le scelte”, il percorso avviato lo scorso 7 gennaio. “Un lavoro collettivo – si legge in una nota – che ha coinvolto oltre mille persone in 25 assemblee territoriali e prodotto 48 documenti. Il testo sarà alla base del confronto con le forze progressiste in vista delle prossime elezioni amministrative”. Ad aprire l’assemblea al circolo di Grignano il segretario Marco Biagioni, che ha illustrato il documento, “una visione di sviluppo che tiene insieme lavoro di qualità, diritto alla casa, scuola, salute territoriale e resilienza climatica. Una proposta che mette al centro le persone e il futuro produttivo della città”.

“Oggi è il giorno zero del Pd pratese. Ci lasciamo alle spalle – dice Biagioni – un periodo difficile riportando al centro i temi e soprattutto un metodo che vede protagonisti iscritti ed elettori. Grazie a quanti, e sono stati tantissimi, hanno animato queste settimane di discussione. Anche la giornata di oggi ha dimostrato che alla nostra comunità non interessa la discussione sui ruoli ma sulle idee. La base del partito chiede di andare avanti rafforzando la linea politica di questi anni. Nei prossimi giorni rimetterò il mio mandato da segretario all’assemblea delle delegate e dei delegati e inizierà una fase nuova per il Pd pratese”. Dopo la presentazione degli emendamenti hanno preso la parola iscritti ed elettori, che si sono espressi su tutti i temi del documento, in particolare su scuola, questioni internazionali, salute, sport e diritti. Nei prossimi giorni l’assemblea delegati eleggerà la nuova segretaria o il nuovo segretario del Pd di Prato.