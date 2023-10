Prato: in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale

PRATO – In stato di grave ebbrezza alcolica, un giovane di 25 anni neopatentato, questa mattina, 12 ottobre, intorno alle 6, ha provocato un grave incidente nel tratto di via Cava tra via del Purgatorio e via Piazzanese a Prato. Forse anche a causa della elevata velocità, ha prima carambolato con l’auto contro ben quattro auto in sosta regolare e dopo si è rovesciato su un lato proprio in mezzo alla carreggiata bloccando di fatto la strada. Per fortuna il conducente non si è procurato lesioni nonostante il violento urto, ma all’arrivo degli agenti della Polizia Municipale è stato sottoposto al controllo in merito al suo stato di alterazione psico-fisica. Infatti il giovane è subito apparso in stato di ebbrezza da alcool ed è stato perciò sottoposto a prova con etilometro, che ha certificato un tasso alcolemico superiore a circa quattro volte il limite di legge. Gli è stata immediatamente ritirata la patente di guida, che potrebbe essere sospesa addirittura fino a quattro anni essendo anche neopatentato. Il giovane è stato inoltre denunciato all’autorità giudiziaria per aver provocato incidente stradale a causa dello stato di ebbrezza. La viabilità è rimasta chiusa per consentire la messa in sicurezza da parte dei Vigili del Fuoco, fino alle 8.30 circa, con disagi per la circolazione stradale che è stava deviata sulla parallela via Guido de Ruggiero.