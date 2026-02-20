Prato, la Lega punta su Stanasel: “Un programma concreto e realizzabile per far uscire la città dal provincialismo dell’ultimo decennio” 

PRATO – L’appuntamento era nella sede della Lega in via San Giorgio. E’ stato qui, infatti, che si è svolta la conferenza stampa che ha visto la partecipazione del Commissario regionale del partito, l’onorevole Andrea Crippa, e del candidato sindaco Claudiu Stanasel, impegnato nella corsa alle amministrative del maggio prossimo. Un incontro nel corso del quale Stanasel ha illustrato […]

PRATO – L’appuntamento era nella sede della Lega in via San Giorgio. E’ stato qui, infatti, che si è svolta la conferenza stampa che ha visto la partecipazione del Commissario regionale del partito, l’onorevole Andrea Crippa, e del candidato sindaco Claudiu Stanasel, impegnato nella corsa alle amministrative del maggio prossimo. Un incontro nel corso del quale Stanasel ha illustrato i punti principali del programma elettorale, sottolineando come la Lega si presenti “con proposte realizzabili, immediate e fondate su un’idea chiara di città, lontane dalle promesse irraggiungibili. Molte misure possono essere avviate già nei primi 100 giorni, perché un sindaco politico che conosce la macchina comunale sa dove intervenire da subito”. In apertura, Stanasel ha affrontato un tema che definisce “uno dei grandi inganni politici degli ultimi anni. Il Pd ha “terrorizzato” per anni i pratesi dicendo che l’arrivo delle destre al governo della città avrebbe cacciato via chi lavora in Comune, nelle partecipate e in tutte le realtà collegate all’amministrazione. Vi hanno mentito. Nessuno vuole cacciare migliaia di lavoratori: vogliamo invece riorganizzare la macchina comunale per permettere a chi c’è già dentro di continuare a lavorare, e di farlo meglio di prima”.

Ambizione, coraggio e orgoglio: queste le tre parole che Stanasel ha definito come “la bussola del cambiamento. Tre principi per uscire definitivamente dalla mentalità provinciale di chi ha tenuto Prato ferma per decenni”. Al centro del programma un nuovo modello di sicurezza urbana e gestione della notte, che unisce movida controllata, illuminazione intelligente, coordinamento operativo tra istituzioni e locali, trasporti notturni potenziati e incentivi per chi investe in qualità e decoro. Per quanto riguarda rifiuti e Tari, Stanasel prevede una revisione completa del contratto con Alia nei primi cento giorni, con totale trasparenza su costi e standard, penali automatiche in caso di disservizi e l’introduzione di cassonetti intelligenti e isole interrate nelle zone più critiche. Ampio spazio è dedicato allo sport, con una concessione pluriennale dello stadio Lungobisenzio all’AC Prato, un nuovo regolamento degli impianti sportivi e un piano di investimenti che comprende anche il fondo “Sport giovani” per le società sportive. Il capitolo benessere animale prevede l’istituzione di una rete veterinaria comunale con un Pronto soccorso veterinario h24 strutturato, del garante degli animali, di un fondo comunale per le famiglie fragili e del Cimitero comunale per animali d’affezione.

Sul fronte disabilità e inclusione, il programma introduce il Garante delle persone disabili, l’adesione al sistema nazionale “cude2, il Disability Manager comunale, l’aggiornamento dei Peba e misure specifiche per ipovedenti, non vedenti, cittadini con disabilità uditive e persone con disturbi del comportamento alimentare. La visione culturale punta su una Prato che rigenera i propri spazi e valorizza la sua identità: dalla “Notte dei musei” mensile, al Distretto culturale digitale negli spazi industriali del Macrolotto, fino alla creazione di una rete unificata dei teatri cittadini con programmazione coordinata e bigliettazione integrata. Per il turismo, Stanasel propone un grande festival estivo nazionale, un festival sportivo multidisciplinare, un cartellone natalizio metropolitano, il progetto immersivo Prato Xr, la rete “Piccoli Mondi Pratesi” dedicata alle frazioni e un piano strutturato per fare di Prato una destinazione pienamente accessibile. Stanasel ha affrontato anche il tema delle aziende partecipate, definendole un elemento decisivo per la qualità dei servizi pubblici. Ha spiegato che l’obiettivo è quello di riportarle “al servizio reale della città”, con una governance fondata su obiettivi chiari, verifiche costanti e massima trasparenza verso i cittadini. La riorganizzazione passerà attraverso una revisione completa delle partecipazioni del Comune, per eliminare strutture inutili o inefficienti, ridurre sprechi e digitalizzare i processi, garantendo che una parte degli utili torni a beneficio del territorio.

“Stanasel – ha detto invece Crippa – è una figura giovane ma già esperta, capace di interpretare le esigenze reali della città e di costruire un progetto politico credibile e stabile, attorno al quale può unirsi tutta la coalizione del centrodestra e anche altri partiti nazionali e realtà locali”. Crippa ha inoltre annunciato che già la prossima settimana potrebbe tenersi una riunione dei leader regionali del centrodestra, un passaggio definito “fondamentale per consolidare la coalizione attorno a una candidatura politica forte e riconosciuta. La Lega punta con forza su un candidato sindaco politico, la dimostrazione di una classe dirigente valida e pronta, che vede nella Lega il perno e il motore della coalizione. La Lega ha approfittato dell’occasione per annunciare un calendario di incontri pubblici e tavoli tematici per approfondire con i cittadini tutti i punti del programma, primo dei quali previsto per lunedì 23 febbraio insieme al sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari che alle 14.30 sarà presso la sede della Lega a Prato.