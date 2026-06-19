Prato, le “voci” dal consiglio comunale: il sindaco Biffoni e l’ex sfidante Banchelli

PRATO – Le infrastrutture da completare, le politiche dell’abitare, la sfida del lavoro giusto, la sicurezza, le opportunità per le nuove generazioni di fronte ad un modello produttivo che deve rispondere ad un quadro internazionale difficile e a leggi di mercato inflessibili: il sindaco Matteo Biffoni ha illustrato ieri le linee programmatiche del proprio mandato nella prima seduta del consiglio comunale eletto nella tornata elettorale del 24 e 25 maggio scorsi, che ha visto vincere la sua coalizione con oltre il 54% dei voti. “Siamo di fronte a una fase nuova, veniamo da un anno di commissariamento straordinario della città che è sicuramente stato condotto bene e nell’interesse della città, ma ora dobbiamo ripartire a livello politico, con scelte da fare in un contesto economico e sociale difficile, – ha detto Biffoni – tanti i temi da affrontare: quello del rispetto della legalità, della sicurezza, della sanità, della casa, del lavoro e della presa in carico delle fragilità. Sono obiettivi sfidanti, da riprendere da capo”.

“Ma quello che chiedo al consiglio è proprio questo, un confronto costruttivo, perchè abbiamo obiettivi comuni e chi ha passione politica significa che vuol bene a questa città. Abbiamo sensibilità diverse, ma obiettivi comuni. Anche se ci troveremo a discutere o magari ci troveremo sulla stessa lunghezza d’onda, bisogna essere consapevoli che stiamo vivendo un momento storico della nostra città, in cui è necessario un rinnovamento tecnologico e produttivo per il bene del distretto tessile e di tutta la nostra comunità. A questo ovviamente si aggiungono le tematiche del verde, delle asfaltature, della mobilità, dei servizi ai cittadini. Sarà un percorso importante nell’arco dei prossimi cinque anni nell’interesse esclusivo della nostra città. Io sono pronto a metterci tutto me stesso e tutto il mio impegno”, ha concluso.

Dopo l’insediamento del consiglio comunale è intervenuto anche Gianluca Banchelli, che era il candidato sindaco per il centrodestra: “Rientro in quest’aula dopo dodici anni con un profondo rispetto per le istituzioni, con gratitudine verso i cittadini che mi hanno accordato la loro fiducia. E sentendo sicuramente molta più responsabilità di quanta ne sentissi nel 1999, quando fui eletto consigliere comunale per la prima volta. Svolgerò il mio ruolo con serietà, senza pregiudizi e senza sconti. Collaborerò ogni volta che sarà nell’interesse di Prato e mi opporrò ogni volta che riterrò che una scelta non sia utile alla città. Perché prima delle appartenenze politiche viene senza alcun dubbio l’amore per la nostra comunità. Siamo qui a celebrare l’inizio di una nuova legislatura. Ma credo che questa giornata debba indurci anche a una riflessione più profonda. Perché in realtà stiamo rimettendo in moto un macchina che si era fermata”.

“L’opposizione – ha aggiunto – ha certamente il dovere del controllo, ma ha anche il dovere dell’innovazione, di spingere in avanti chi preferisce fare il meno possibile. Perché non possiamo permettere che questa città si rassegni allo status quo. Ho affrontato questa sfida sapendo che Prato meritava un dibattito più ampio, più coraggioso e più sincero sui temi della sicurezza, del lavoro, della legalità e dello sviluppo. Non mi sono arreso di fronte alle sedie lasciate vuote dall’attuale sindaco, non mi fermerò adesso che quella sedia è occupata. Quel dibattito non finisce con le elezioni. Non finisce con la campagna elettorale, come qualcuno vorrebbe. Da oggi, questo dibattito entrerà in Comune, in questa “casa di tutti”. E continuerà ogni giorno. Con la stessa passione e con la stessa determinazione con cui un padre ed una madre crescono i loro figli”.