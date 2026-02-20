PRATO – Marco Biagioni (nella foto) ha formalizzato domenica scorsa le proprie dimissioni da segretario del Partito Democratico di Prato. Già annunciate nelle scorse settimane, hanno effetto immediato e sono irrevocabili. Il presidente dell’assemblea territoriale Alberto Vignoli ha convocato per martedì 24 febbraio alle 21 presso il circolo Arci Cherubini (via Bambini 16), l’assemblea dei delegati per procedere all’elezione del reggente. Come stabilito il 7 febbraio dall’Assemblea regionale del Pd Toscana, le federazioni dei Comuni chiamati al voto in primavera terranno il congresso nell’autunno 2026, al termine della tornata elettorale amministrativa.
Prato, Marco Biagioni si è dimesso da segretario del Pd. Martedì 24 l’elezione del reggente
