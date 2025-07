Prefettura: in arrivo 252 telecamere di videosorveglianza in tutta la provincia. Anche a Signa e Calenzano

Approvati questa mattina, in sede di Comitato proovinciale ordine e sicurezza pubblica presieduto dal Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, i progetti riguardanti l’installazione di sistemi di videosorveglianza nei Comuni di Calenzano,

Castelfiorentino, Certaldo, Dicomano, Empoli, Figline e Incisa Valdarno, Firenze, Fucecchio, Gambassi Terme, Montespertoli, Pelago, Signa, Vinci, nonché dall’Unione dei Comuni del Chianti Fiorentino, Unione dei Comuni del Valdarno e Valdisieve e Unione Montana dei Comuni del Mugello. I progetti, che prevedono in totale l’installazione di 252 telecamere, di cui 131

telecamere di sorveglianza e di contesto e 121 di lettura targhe, rappresentano un fondamentale strumento volto a prevenire e contrastare fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, intervenendo nelle aree urbane considerate maggiormente sensibili e che contribuirà in modo efficace ad accrescere e potenziare il livello di sicurezza nell’ambito delle aree urbane. I progetti verranno trasmessi al Ministero dell’interno per la successiva ulteriore valutazione di accesso al finanziamento previsto dal fondo istituito dalla Legge 18 aprile 2017 allo scopo di consentire ai Comuni di sopportare gli oneri finanziari per l’installazione di sistemi di videosorveglianza previsti nell’ambito dei patti per la sicurezza urbana.