Premiati gli studenti che hanno partecipato al Concorso Sara Lapi

SESTO FIORENTINO – “Racconti di Scienza”, il concorso nato dieci anni fa per ricordare la sestese Sara Lapi consigliera comunale, si è concluso con la cerimonia di premiazione alla Biblioteca Ragionieri. Il concorso, destinato agli studenti delle scuole superiori di Sesto (Liceo Linguistico, IISS Piero Calamandrei, IISS A.M. Enriques Agnoletti e Liceo Artistico Porta Romana e Sesto Fiorentino) ha avuto come tema “la riflessione”. Premiati dal vicesindaco Claudia Pecchioli e da Andrea Lapi, padre di Sara, gli studenti con i loro racconti vincitori: Stefan Alexe, Mirco D’Agostino e Niccolò Izzo per il racconto “Un viaggio divino”; Vittoria Romanelli per “Lezioni invisibili”; Rebecca Buchetti, Matilde Degli Esposti, Erika Tacchini, Emma Timinti e Sofia Traversi per “Un mare di scelte”. Sono stati poi premiati gli studenti che hanno partecipato con gli elaborati grafici: Elisabetta De Dominicis per “La maschera digitale”; Eleonora Bianchini per “Conoscersi”, Sara Paoli per “Riflessa emotività”. Questi, e altri racconti ed elaborati, sono raccolti in un volume pubblicato dalla casa editrice sestese «apice libri» e distribuito gratuitamente dall’Associazione Amici di Sara Lapi.