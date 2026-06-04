Premio Panathlon “Sportiva… mente 2026”: 180 bambini super attivi con il Panathlon Firenze Medicea

FIRENZE – Lo sport come veicolo di educazione, creatività e crescita personale. Sono ben 180 i bambini delle classi quarte e quinte di tre scuole primarie fiorentine (Collodi, La Pira e Boccaccio) che hanno preso parte alla quarta edizione di “Sportiva… mente”, il concorso promosso dal Panathlon International – Distretto Italia, Area 6 Toscana e […]

FIRENZE – Lo sport come veicolo di educazione, creatività e crescita personale. Sono ben 180 i bambini delle classi quarte e quinte di tre scuole primarie fiorentine (Collodi, La Pira e Boccaccio) che hanno preso parte alla quarta edizione di “Sportiva… mente”, il concorso promosso dal Panathlon International – Distretto Italia, Area 6 Toscana e coordinato a livello locale dal Club Panathlon Firenze Medicea. Ai giovanissimi partecipanti, infatti, è stato chiesto di raccontare la propria passione sportiva attraverso la sezione letteraria o quella grafico-pittorica, rispondendo alla domanda: “Mi piace lo sport, perché? Racconta la disciplina sportiva che pratichi e per quale motivo”. Domani, venerdì 5 giugno, la festa e le premiazioni alla scuola Boccaccio. Alla cerimonia saranno presenti i docenti, il presidente del Club Firenze Medicea, Fabio Cannone, e la commissione esaminatrice, composta da Roberto Bellocci, Serena Raggi, Enrico Andrea Laratta e Francesco Lonero. La giuria ha valutato i 180 elaborati, estraendo 9 vincitori locali (2 per la sezione letteraria e 7 per quella grafico-pittorica). L’iniziativa ha il patrocinio di Regione Toscana, Coni Toscana e Ussi Toscana,