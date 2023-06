Presidio Mondo Convenienza, Bugetti: “Regione già in campo per salvaguardare i lavoratori”

FIRENZE – “Ho sentito il consigliere del presidente Giani con delega al lavoro Valerio Fabiani. Sindaco e sigle sindacali sono stati contatti ed è in via di costituzione un tavolo specifico. La Regione è già in campo per salvaguardare i lavoratori”. Queste le parole della presidente della commissione Sviluppo economico in Consiglio regionale, Ilaria Bugetti sulla vicenda […]

FIRENZE – “Ho sentito il consigliere del presidente Giani con delega al lavoro Valerio Fabiani. Sindaco e sigle sindacali sono stati contatti ed è in via di costituzione un tavolo specifico. La Regione è già in campo per salvaguardare i lavoratori”. Queste le parole della presidente della commissione Sviluppo economico in Consiglio regionale, Ilaria Bugetti sulla vicenda Mondo Convenienza e gli sgomberi che si stanno verificando in questi giorni. I lavoratori della catena di grande distribuzione, infatti, sono in sciopero per chiedere l’applicazione del giusto contratto, il rispetto degli orari, l’equa distribuzione del carico di lavoro e maggiori garanzie di sicurezza. “Su questa come su altre vicende, manteniamo alta l’attenzione. Intendiamo continuare a parlare con tutti i soggetti coinvolti per dare forma e forza al tavolo e trovare la soluzione migliore”, ha aggiunto Bugetti.