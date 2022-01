Prima riunione del nuovo direttivo dell’Anpi Campi Bisenzio: Fulvio Conti confermato presidente

CAMPI BISENZIO – Si è svolta giovedì 13 gennaio la prima riunione del nuovo direttivo della sezione Anpi Lanciotto Ballerini di Campi Bisenzio, composto da 17 campigiani, “la cui idea – si legge in una nota – è quella di continuare a rendere la sezione un faro dell’antifascismo locale ma non solo, sempre a difesa della Costituzione e dei valori della Resistenza. Un’Anpi che deve essere inclusiva e aperta alla città, in particolare alle nuove generazioni, cui è necessario affidare il testimone della memoria, proprio come recita il motto della sezione: non c’è futuro senza memoria. È stata votata anche la segreteria: Fulvio Conti è stato confermato presidente, per la sua memoria storica e per la sua continua dedizione e partecipazione. Confermata anche Federica Petti come vice-presidente. Niccolò Caselli è stato eletto come segretario, mentre Antonino Zappulla è il tesoriere. Sia il direttivo che la segreteria auspicano una sempre maggiore partecipazione, soprattutto visti i tempi che stiamo vivendo. Il lavoro, il diritto all’istruzione e quello alla salute devono essere al centro di ogni politica, in un’ottica di genere, inclusiva e internazionalista, perché alle parole devono sempre seguire i fatti, proprio come fecero i nostri partigiani e l’Anpi si pone come garante di queste istanze”.