Primavera di solidarietà: l’associazione “I Giullari” cala un tris di eventi benefici nel mese di aprile

POGGIO A CAIANO – Tre appuntamenti, tre diverse finalità benefiche, un unico grande obiettivo: fare rete per il territorio. L’associazione I Giullari Odv di Poggio a Caiano annuncia infatti un aprile ricco di iniziative, una tripletta di eventi pensati per coinvolgere attivamente la cittadinanza di Poggio a Caiano, Carmignano e dintorni. Ogni appuntamento ha un proprio […]

POGGIO A CAIANO – Tre appuntamenti, tre diverse finalità benefiche, un unico grande obiettivo: fare rete per il territorio. L’associazione I Giullari Odv di Poggio a Caiano annuncia infatti un aprile ricco di iniziative, una tripletta di eventi pensati per coinvolgere attivamente la cittadinanza di Poggio a Caiano, Carmignano e dintorni. Ogni appuntamento ha un proprio focus specifico, ma tutti condividono la stessa finalità: trasformare la partecipazione in un aiuto concreto. “Un ringraziamento sincero ai Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano e a tutti i nostri preziosi partner, – dichiara Lorenzo Coppini, presidente de I Giullari – è grazie a questa sinergia che il nostro percorso benefico non si ferma, anzi: ad aprile rilanciamo con tre imperdibili momenti di partecipazione”.

Si comincia con “Il diritto al gioco: a cena per un giardino più inclusivo a Poggio”, venerdì 10 aprile alle 20 al Mestolo d’Oro a Poggio a Caiano: un appuntamento ideato pensando ai più piccoli, raccontato col motto “Poggio a misura di bambino… di tutti i bambini”. L’obiettivo della serata è raccogliere fondi per installare un gioco inclusivo nei giardini di via Condotti, così che tutti i bambini possano usufruirne, indipendentemente dalle proprie capacità motorie e sensoriali. L’iniziativa nasce dalla preziosa collaborazione tra I Giullari, Misericordia di Poggio a Caiano e Gruppo Giova Productions, con il patrocinio del Comune di Poggio a Caiano e il supporto di Mestolo d’Oro, Pasticceria Roberta e Tenuta Ceri. Prenotazioni ai numeri 345 8337645 (Ginevra) e 339 4973295 (Niccolò).

Lo sport oltre gli ostacoli: “Il calcio che si sente!”: venerdì 17 aprile, alle 20.30, presso la pizzeria del Csd 1909 a Poggio a Caiano, i Giullari, insieme alla società padrona di casa, organizzano un “giropizza” solidale a sostegno della Quartotempo Asd Firenze. Ospite d’onore sarà la squadra di calcio a 5 B1, composta da atleti affetti da cecità totale. Un’occasione per avvicinarsi a una realtà sportiva straordinaria che fa dell’inclusione il proprio punto di forza: la squadra si affida all’udito tramite palloni sonori e guide vocali, e persino il pubblico impara la bellezza di un tifo fatto… in rigoroso silenzio. Prenotazioni al numero 349 609 2765 (Roberto).

Il grande ritorno: “A spasso per il Montalbano”, iniziativa arrivata alla sua settima edizione: domenica 26 aprile, dalle 8 fino a dopo pranzo – Cava di Bacchereto. Chiude il mese il format più atteso, capace di unire ogni anno tantissimi cittadini e appassionati, sia grandi che piccini. Organizzata con la Vab Colline Medicee e patrocinata dal Comune di Carmignano, la camminata prevede due percorsi Cai (6 km e 13 km) affiancati dalle guide del gruppo “Trekking Toscani”. A seguire, pranzo solidale alla Cava animato dalla musica de “L’Ottava nota” e in compagnia dall’associazione “Il Sorriso di Pietro”. Il ricavato dell’intera giornata (supportata anche da Coop Bisenzio Ombrone e ChiantiBanca) finanzierà i progetti benefici sul territorio. Prenotazioni ai numeri 347 3837290 (Andrea) e 334 3172796 (Alessandro).