Problemi alle linee telefoniche: i Comuni di Lastra a Signa e Montelupo hanno incontrato i rappresentanti di Tim e Open Fiber

LASTRA A SIGNA – La richiesta è di un raccordo con il territorio in caso di interventi invasivi e di una risposta celere in caso di danneggiamenti e guasti. Nei giorni scorsi attraverso i social, di persona e usando i numeri di contatto per i reclami numerosissimi cittadini hanno fatto presenti difficoltà sulla linea telefonica. […]

LASTRA A SIGNA – La richiesta è di un raccordo con il territorio in caso di interventi invasivi e di una risposta celere in caso di danneggiamenti e guasti. Nei giorni scorsi attraverso i social, di persona e usando i numeri di contatto per i reclami numerosissimi cittadini hanno fatto presenti difficoltà sulla linea telefonica. L’ultimo caso in ordine di tempo ha riguardato un cavo relativo alla comunicazione dati tranciato in località Pulica che ha lasciato senza collegamento Pulica, Turbone, la valle del Virginio, alcune zone del Comune di Montespertoli e di Lastra a Signa. Con danni importanti e che potevano essere anche peggiori, visto che il problema si è verificato nei giorni dell’allerta meteo.

“Il Comune – si legge in una nota – non ha direttamente nulla a che fare con tali interventi e in alcuni casi le amministrazioni si sono trovate in difficoltà a rispondere alle sollecitazioni da parte dei cittadini. Per questa ragione venerdì scorso si è tenuto un incontro con gli operatori richiesto dai sindaci di Montelupo e Lastra a Signa, Paolo Masetti e Angela Bagni, al quale hanno preso parte anche gli assessori Lorenzo Nesi ed Emanuele Caporaso“.

Nel corso dell’incontro due sostanzialmente i temi affrontati: la gestione degli interventi. È più volte capitato che a seguito dei lavori di posa della fibra o di sistemazione dei cavi si verificassero danneggiamenti sia alla fibra stessa, sia alla strada o ai marciapiedi. Per questa ragione le amministrazioni comunali hanno richiesto un maggior coordinamento e anche la possibilità di programmare i lavori in modo che possano essere usate le stesse linee e vengano ridotte le manomissioni. E la richiesta danni. Visto il periodo prolungato di assenza del traffico dato e considerato che molte persone attualmente li utilizzano per lavoro, amministrazioni e cittadini valuteranno se portare avanti una richiesta danni.

L’intento del confronto è stato quindi quello di avviare un dialogo e un monitoraggio costante che permetta di ridurre al minimo i disagi a carico dei cittadini e di intervenire in tempi più rapidi per risolvere le problematiche. Gli operatori hanno dato la propria disponibilità in tal senso. “L’incontro è stato costruttivo e abbiamo trovato interlocutori disponibili ad ascoltare e a dare risposte concrete ai cittadini. Ovviamente in teoria non spetterebbe ai comuni occuparsi anche di telefonia e di tutto ciò che ad essa è connesso, ma l’obiettivo di un sindaco è quello di tutelare sempre e comunque le proprie comunità. Non potevamo quindi rimanere indifferenti di fronte ai numerosi disagi lamentati nell’ultimo periodo. Esprimiamo soddisfazione per l’esito dell’incontro e auspichiamo che venga dato seguito concretamente a quanto deciso”, hanno detto i due sindaci.