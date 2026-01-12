Progettazione di eventi di rievocazione storica: avviso pubblico del Comune di Carmignano

CARMIGNANO – Il Comune di Carmignano ha emesso un avviso pubblico per la progettazione di eventi di rievocazione storica: lo scopo è infatti quello di raccogliere manifestazioni di interesse, di singoli o gruppi, per la co-determinazione di iniziative a carattere storico. In buona sostanza, l’avviso è rivolto alla redazione di un “progetto condiviso” per realizzare […]

Obiettivo è infatti quello di organizzare, promuovere e valorizzare manifestazioni che favoriscano la conservazione, conoscenza e diffusione delle tradizioni e della memoria dei territori toscani. La scadenza è fissata il 23 gennaio, alle 12. Tutte le informazioni in una pagina dedicata sul portale del Comune: www.comune.carmignano.po.it.