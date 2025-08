“Progetti in Comune”, imminente la pubblicazione dell’avviso pubblico

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio annuncia l’imminente pubblicazione dell’avviso pubblico relativo a “Progetti in Comune”, un’iniziativa volta a promuovere la collaborazione tra le scuole del territorio e il ricco tessuto di associazioni, fondazioni, cooperative e realtà del terzo settore attive in ambito culturale, sociale e sportivo. “L’obiettivo del progetto – si legge in […]

CAMPI BISENZIO – Il Comune di Campi Bisenzio annuncia l’imminente pubblicazione dell’avviso pubblico relativo a “Progetti in Comune”, un’iniziativa volta a promuovere la collaborazione tra le scuole del territorio e il ricco tessuto di associazioni, fondazioni, cooperative e realtà del terzo settore attive in ambito culturale, sociale e sportivo. “L’obiettivo del progetto – si legge in una nota – è quello di arricchire l’offerta educativa delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, attraverso laboratori, percorsi formativi e attività didattiche che siano significative, inclusive e capaci di sviluppare competenze trasversali. Le proposte progettuali dovranno essere pensate per essere realizzate durante l’anno scolastico 2025/2026, in sinergia con gli istituti scolastici del territorio e in linea con gli obiettivi della comunità educante, di cui il Comune è parte attiva”.

“Con “Progetti in Comune” vogliamo valorizzare il patrimonio di competenze e idee delle realtà del nostro territorio, mettendole al servizio delle scuole e delle nuove generazioni, collaborando alla promozione della comunità educante, con tematiche importanti e necessarie. Quest’anno le proposte saranno rivolte anche agli studenti e alle studentesse del Cpia1, parte fondamentale del sistema scolastico campigiano” ha detto Federica Petti, assessore alle politiche educative.

I progetti verteranno infatti su tematiche importanti scelte insieme alle scuole come educazione civica, costituzione, antifascismo e tutela della dignità del lavoro; sviluppo sostenibile e ambientale, lotta contro i cambiamenti climatici; educazione al benessere digitale e lotta contro il cyberbullismo e il revenge porn; scoperta e conoscenza del territorio campigiano e della Piana fiorentina, del loro patrimonio culturale e della loro storia; promozione all’alimentazione sana; educazione sessuale e all’affettività; educazione alla pace e al diritto internazionale; educazione alla legalità e lotta alla mafia; parità di genere e convivenza delle differenze; promozione alla lettura e alla scrittura creativa e promozione dell’arte in tutte le sue forme; promozione del dialogo intergenerazionale; educazione alla psicomotricità. L’avviso sarà pubblicato nei prossimi giorni sul sito istituzionale del Comune di Campi Bisenzio e conterrà tutte le indicazioni utili per la presentazione delle proposte: dai requisiti richiesti, ai criteri di selezione, fino alle modalità di collaborazione con le scuole. Le realtà interessate avranno tempo fino ai primi giorni di settembre per presentare i propri progetti.