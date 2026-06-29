Progetto Civico Italia, nasce ufficialmente a Signa il comitato a sostegno del movimento fondato da Alessandro Onorato

SIGNA – Progetto Civico Italia: nasce ufficialmente a Signa il comitato a sostegno del movimento nazionale fondato da Alessandro Onorato. “un ulteriore passo in avanti – spiegano in una nota – per il percorso di crescita del movimento civico e riformista promosso con l’obiettivo di dare voce ai territori, agli amministratori locali e ai cittadini che credono in una politica concreta, competente e vicina alle persone. Il nuovo vomitato nasce dall’impegno di cittadini di tutte le età, unendo esperienza amministrativa, associazionismo, volontariato e partecipazione giovanile. Un gruppo eterogeneo che condivide la volontà di contribuire alla costruzione di una proposta politica fondata sull’ascolto, sulla partecipazione e sulla valorizzazione delle migliori esperienze amministrative”. Fra i componenti figurano alcuni membri della lista civica Signa Domani, protagonista delle ultime elezioni amministrative nella coalizione di centro sinistra, tra cui Alessandro Tarchi, presidente del Consiglio d’istituto dell’Istituto comprensivo signese, Marcello Quaresima, attuale assessore allo sport e alle politiche sociali, Veronica Benelli, Mattia Turchi e Giorgia Montalto.

“Abbiamo scelto di aderire a Progetto Civico Italia perché rappresenta un percorso partecipativo, attento alle reali esigenze della nostra comunità. Ringraziamo Alessandro Onorato per aver creato una rete nazionale che mette in connessione amministratori, liste civiche e cittadini impegnati nella costruzione di una politica pragmatica e vicina alle persone. L’obiettivo è contribuire a rafforzare il campo progressista attraverso un approccio concreto ai problemi delle comunità, e riportare al centro del dibattito temi particolarmente sentiti a livello locale quali la sicurezza urbana, l’efficienza amministrativa, la qualità dei servizi pubblici, il decoro, l’inclusione sociale e il sostegno al tessuto associativo, valorizzando il ruolo dei territori e delle buone pratiche amministrative”, aggiungono i promotori del comitato. Progetto Civico Italia si colloca nell’area del centrosinistra con una forte identità civica e riformista. Alla prima assemblea nazionale del movimento, svoltasi il 12 giugno scorso, erano presenti numerosi esponenti del campo progressista, tra cui Elly Schlein e Giuseppe Conte, occasione in cui Alessandro Onorato ha ribadito la volontà di costruire una rete civica nazionale capace di rafforzare il centrosinistra partendo dai territori e dalle buone pratiche amministrative.

“La nascita del comitato a Signa – concludono – segna l’avvio di un percorso aperto a tutti coloro che credono nel valore del civismo, della partecipazione e del buon governo dei territori. Il Comitato ha una naturale vocazione al dialogo e alla collaborazione con i territori vicini, in particolare con Lastra a Signa e Campi Bisenzio, realtà con le quali Signa condivide sfide e opportunità comuni, dalla viabilità alla sicurezza idraulica, dai servizi scolastici alle politiche per il territorio, molte delle questioni che incidono sulla vita quotidiana dei cittadini richiedono una visione d’area vasta e la capacità di costruire percorsi condivisi tra amministratori, associazioni e comunità locali”.