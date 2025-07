Prorogata la chiusura della stazione ecologica di San Donnino. Riaprirà il 6 agosto

CAMPI BISENZIO – Alia Plures informa la cittadinanza che la stazione ecologica di San Donnino resterà chiusa al pubblico fino al prossimo 4 agosto compreso a causa del protrarsi dei lavori al Polo impiantistico (nella foto il rendering). Al fine di minimizzare l’impatto di tale chiusura per l’utenza, Alia ha implementato l’apertura dell’ecocentro di Calenzano, in via Pratignone, 56 dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 e, nel pomeriggio, dalle 14 alle 19. Si informa che lo sportello al pubblico, sempre presso l’Ecocentro di Calenzano, sarà attivo, come di consueto, anche il 1 agosto, primo venerdì del mese, con chiusura alle 13 invece che alle 14. In caso di necessità i cittadini potranno conferire i rifiuti presso gli Ecocentri limitrofi, oltreché presso ogni altra struttura presente nei Comuni gestiti da Alia: Firenze, ecocentro di viale Guidoni 37 (aperto lunedì, mercoledì, venerdì, sabato 9-19.30; martedì e giovedì 9-13 e 14.30-19.30; domenica 8-14), Sesto Fiorentino, in via Alcide de Gasperi, aperto dal lunedì al sabato in orario 8-13/14-19 , Scandicci, in via Charta 77 (aperto lunedì, martedì, giovedì, venerdì e sabato in orario 8-13/14-19; mercoledì e domenica 8-13). Per maggior informazioni e dettagli è possibile consultare Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios ed Android, il portale aziendale, www.aliaserviziambientali.it, oppure contattare il Call Center al numero verde 800 888333, gratuito da telefono fisso, oppure ai numeri 0571 196 93 33, da fisso o mobile, e 199 105105 da mobile (a pagamento in base alle tariffe del singolo gestore di telefonia), dalle 8.30 alle 19.30, dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.30 alle 14.30.