Proseguono i lavori alla scuola Ciampi di San Mauro: partito il montaggio delle capriate in legno sul tetto 

SIGNA – Proseguono i lavori alla scuola Ciampi di San Mauro. Nei giorni si è svolto un nuovo sopralluogo al cantiere da parte del sindaco Giampiero Fossi insieme agli assessori Andrea Di Natale e Marcello Quaresima e all’ingegner Riccardo Tesse, direttore dei lavori. “Al momento i lavori stanno proseguendo senza intoppi, – hanno affermato sindaco e assessori – da tempo presso il complesso scolastico si sta svolgendo un’attività importante di miglioramento sismico e riqualificazione energetica, difficile e complessa, per restituire la scuola a una delle comunità più grandi di Signa. Adesso siamo in dirittura di arrivo, è stata effettuata la rimozione della copertura e delle strutture lignee ed è stata completata la sostituzione delle capriate esistenti. Finora si sono svolti lavori importanti e molto invasivi che hanno richiesto un investimento di poco superiore a un milione e mezzo di euro, reso possibile grazie ai fondi Pnrr e in parte regionali così da consentire un importante miglioramento sismico”.

“Adesso – ha aggiunto l’assessore Di Natale – si inizia a intravedere la fine, la parte strutturale è già praticamente completata, gli operai stanno ultimando la posa della nuova copertura del tetto e poi vi rimarranno solo da effettuare lavori di completamento con la posa del controsoffitto al primo piano, dell’impianto elettrico e l’imbiancatura dei locali scolastici”. A entrare più nei dettagli è stato l’ingegner Tesse: “I lavori stanno andando avanti, al piano terra abbiamo già collocato il nuovo controsoffitto utilizzando materiale ignifugo e fonoassorbente e ora procederemo a collocarlo anche al primo piano. A partire dalla scorsa settimana è partito il montaggio del nuovo tetto, le capriate in legno sono già state installate e si sta procedendo con la posa di tutto il materiale. Un lavoro che si preannuncia piuttosto spedito così da concludere l’intervento in tempi brevi”. “L’intervento – ha concluso l’assessore Quaresima – non soltanto garantirà miglioramenti sismici per una maggiore sicurezza dei bambini, ma porterà una scuola nuova e complessivamente migliorata. È in corso, infatti, una riqualificazione importante e confidiamo nella pronta conclusione di tutti i lavori per procedere a un rientro in sicurezza dei nostri ragazzi”.