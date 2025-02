SIGNA – Proseguono i lavori alla scuola elementare Alimondo Ciampi di San Mauro. Le novità sono state comunicate nei giorni scorsi dall’assessore Marcello Quaresima alle famiglie interessate nel corso di un’assemblea promossa dall’amministrazione comunale presso la Misericordia di San Mauro. “Alla Scuola Ciampi – hanno detto il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – è in corso un importante lavoro di miglioramento sismico. L’intervento prevede la rimozione della copertura e delle strutture lignee con la sostituzione delle capriate esistenti, la realizzazione di un cordolo di irrigidimento posato sulle teste dei muri perimetrali, secondo criteri di maggior sicurezza sismica ed anche il rifacimento del sottotetto, che sarà in legno e acciaio e del sottostante controsoffitto utilizzando con materiale ignifugo e fonoassorbente. E’ gia stato effettuato, invece, il consolidamento degli ammorsamenti del solaio del piano primo alle pareti perimetrali e il rifacimento del controsoffitto, anche in questo caso, con materiale ignifugo e fonoassorbente e, infine, la posa di pannelli isolanti per la riqualificazione energetica del sottotetto della scuola. Un intervento, in corso d’opera, che ha richiesto un investimento di poco superiore a un milione e mezzo di euro, reso possibile grazie ai fondi Pnrr e in parte regionali”.

“I lavori – hanno aggiunto – restituiranno una struttura non solo più sicura, ma anche rinnovata. Il cantiere, dopo i ritardi accumulati per la presa in carico dell’intervento, sta proseguendo e per questo l’obiettivo è riportare i ragazzi nella scuola a partire dal prossimo mese di settembre”. “Fra pochi mesi – ha aggiunto l’assessore Quaresima – guarderemo alla scuola Ciampi come un punto di riferimento per tutte le scuole del territorio di Signa. Durante l’ultimo incontro avuto con le famiglie sono state mostrate molte fotografie che hanno testimoniato l’importante intervento in corso e tutti i presenti hanno potuto rendersi conto, aldilà delle parole, della complessità e della necessità di quest’opera. Per la nostra amministrazione avere scuole più sicure rappresenta una priorità assoluta. Non appena i lavori termineranno la struttura sarà più sicura ed efficiente e vi saranno molti benefici anche ai servizi scolastici connessi, a partire, ovviamente, dal trasporto scolastico e non solo”.