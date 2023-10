Protocollo d’intesa tra Regione e Città Metropolitana per la Sp 107 di Legri e del Cartone

CALENZANO – Approvato in Città Metropolitana di Firenze il protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze per interventi di manutenzione e riqualificazione della Strada provinciale Sp 107 ‘Di Legri e del Carlone’. L’accordo tra i soggetti firmatari regolerà le modalità di erogazione del contributo regionale per la stesura del documento di fattibilità […]

CALENZANO – Approvato in Città Metropolitana di Firenze il protocollo d’intesa tra Regione Toscana e Città Metropolitana di Firenze per interventi di manutenzione e riqualificazione della Strada provinciale Sp 107 ‘Di Legri e del Carlone’. L’accordo tra i soggetti firmatari regolerà le modalità di erogazione del contributo regionale per la stesura del documento di fattibilità delle alternative progettuali, di interventi di riqualificazione e di messa in sicurezza della strada provinciale Sp 107, per un importo di euro 200.000.

In sintesi la Città Metropolitana di Firenze, competente della manutenzione della Sp 107, curerà l’elaborazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali per interventi sulla Sp 107, prendendo a riferimento il prezzario regionale e individuando tutte le eventuali indicazioni per la successiva progettazione nel rispetto del cronoprogramma. Disposto anche l’invio di una scheda, di monitoraggio tipo, con cadenza semestrale. La delibera è stata approvata con i voti della maggioranza, del Gruppo Centrodestra per il cambiamento e l’astensione del gruppo Territori Beni Comuni che nelle parole del consigliere Enrico Carpini ha sollevato dubbi sulla “effetiva realizzabilità dell’intervento”.