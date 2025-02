Psicologi, eletto il nuovo consiglio dell’Ordine della Toscana. La presidente uscente la più votata

FIRENZE – L’Ordine degli psicologi della Toscana ha un nuovo consiglio: le elezioni, iniziate il 1 febbraio, si sono concluse martedì con la nomina dei 15 nuovi consiglieri. Alle votazioni, che per la prima volta si sono tenute sia in presenza sia on line, ha partecipato il 40% degli iscritti: 3.302 su 8.224 elettori ammessi al voto (69 […]

FIRENZE – L’Ordine degli psicologi della Toscana ha un nuovo consiglio: le elezioni, iniziate il 1 febbraio, si sono concluse martedì con la nomina dei 15 nuovi consiglieri. Alle votazioni, che per la prima volta si sono tenute sia in presenza sia on line, ha partecipato il 40% degli iscritti: 3.302 su 8.224 elettori ammessi al voto (69 schede bianche e 8 nulle). Per la prima volta è stato raggiunto in prima convocazione il quorum di un quarto degli iscritti (stabilito in 2.056), grazie anche all’introduzione della modalità telematica, che ha favorito la partecipazione di tutta la regione, mai stata così alta. Sono risultati eletti: Maria Antonietta Gulino (con 1.527 voti, nella foto), Simone Mangini (1.440), Rossella Capecchi (1.432), Giacomo Ricciarini (1.399), Eleonora Ceccarelli (1.399), Andrea Piazzoli (1.396), Sandra Maradei (1.393), Elisa Pierallini (1.392), Diana Lenza (1.390), Tommaso Ciulli (1.196), Ada Moscarella (1.165), Paola Serio (1.153), Duccio Maria Bianchi (1.146), Matteo Marini (1.106) e Neri Zini (22). I nuovi consiglieri rimarranno in carica 4 anni: alla prima riunione del consiglio sarà nominato il presidente e definite le altre cariche. E’ possibile consultare i risultati al link: https://www.ordinepsicologitoscana.it/public/files/18886-Proclamazione-dei-risultati-delle-operazioni-elettorali.pdf.