Publiacqua: “attenzione ai tentativi di truffa”

CALENZANO – Un residente di via del Molino ha segnalato a Publiacqua che due persone hanno suonato al campanello di casa chiedendo di entrare nell’abitazione per una verifica sull’acquedotto e al suo rifiuto, hanno chiesto che fosse lo stesso residente a scendere per un controllo al contatore. Al suo rifiuto le due persone si sono allontanate. A questo proposito Publiacqua “ricorda ai cittadini che nessuno dei nostri incaricati sta facendo controlli di questo tipo e che i nostri tecnici non intervengono sugli impianti interni” e invita a segnalare prontamente all’azienda o alle forze dell’ordine ogni episodio o richiesta sospetta.