Publiacqua: “Attenzione alle truffe a Prato”, la segnalazione di una cittadina

PRATO – Una cittadina residente in via Erbosa ha segnalato a Publiacqua che una persona, fingendosi tecnico dell’azienda, ha chiesto di entrare nella sua abitazione in modo da vedere le letture del contatore e le fatture minacciando poi di chiederle l’acqua se si fosse rifiutata. A tal proposito “Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno dei […]

PRATO – Una cittadina residente in via Erbosa ha segnalato a Publiacqua che una persona, fingendosi tecnico dell’azienda, ha chiesto di entrare nella sua abitazione in modo da vedere le letture del contatore e le fatture minacciando poi di chiederle l’acqua se si fosse rifiutata. A tal proposito “Publiacqua ricorda ai cittadini che nessuno dei nostri incaricati sta facendo verifiche di questo tipo e/o interviene sugli impianti interni e che nessuno dei suoi incaricati entra all’interno delle proprietà private. Publiacqua invita quindi a segnalare prontamente alla nostra azienda o alle forze dell’ordine, come fatto correttamente e prontamente dall’utente in questione, ogni episodio o richiesta sospetta”.