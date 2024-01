Publiacqua. Guasto alla condotta idrica di via Biancalani

SESTO FIORENTINO – Nel pomeriggio si è verificata la rottura della condotta idrica di via Biancalani, in zona Querceto. I tecnici di Publiacqua sono già stati allertati ed inizieranno al più presto l’intervento di chiusura acqua e quindi di riparazione del guasto. Questo provocherà, nelle prossime ore, mancanze d’acqua nella stessa via Biancalani, via delle […]

SESTO FIORENTINO – Nel pomeriggio si è verificata la rottura della condotta idrica di via Biancalani, in zona Querceto. I tecnici di Publiacqua sono già stati allertati ed inizieranno al più presto l’intervento di chiusura acqua e quindi di riparazione del guasto. Questo provocherà, nelle prossime ore, mancanze d’acqua nella stessa via Biancalani, via delle Cappelle di Sopra, via Messina, via del Gavine e limitrofe nella zona di Querceto. La situazione tornerà a normalizzarsi nelle ore della notte.