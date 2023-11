Publiacqua: i Comuni dove si stanno registrando problemi di approvvigionamento idrico

PRATO – Publiacqua informa dei comuni dove si sono registrati e si stanno problemi di approvvigionamento in conseguenza degli eventi meteo delle scorse ore sulla posizione delle autobotti sul territorio: Carmignano – capoluogo parcheggio via Bicchi; Seano pressi Coop via Chirico; Comeana parcheggio via Rossini; Bacchereto in Piazza Verdi; Vaiano – Gamberame parcheggio Bar La […]

PRATO – Publiacqua informa dei comuni dove si sono registrati e si stanno problemi di approvvigionamento in conseguenza degli eventi meteo delle scorse ore sulla posizione delle autobotti sul territorio:

Carmignano – capoluogo parcheggio via Bicchi; Seano pressi Coop via Chirico; Comeana parcheggio via Rossini; Bacchereto in Piazza Verdi;

Vaiano – Gamberame parcheggio Bar La Foresta, via Ombrone pressi parcheggio; La Briglia parcheggio via Fattori angolo via Cernitori; La Tignamica via Val di Bisenzio 169; La Cartaia via della Cartaia 3;

Prato – 2 autobotti in via Bologna 326 zona Santa Lucia; via Taro pressi Fontanello in zona Chiesanuova; via Malaparte presso Fontanello in zona Galcetello; via Caduti senza Croce 2 presso parcheggio pattinodromo Maliseti; via Marradi parcheggio parco giochi; zona centro Piazza del Mercato Nuovo; zona Coiano via di Cantagallo 28 pressi cimitero; zona Galceti via Maria Curie 6; Figline parcheggio Tintori;

Cantagallo – Il Fabbro via Fosco Ciampi;

Quarrata – Piazza Risorgimento capoluogo; via Bonaccorso da Montemagno pressi cimitero loc. Montemagno; via Vecchia Fiorentina presso Chiesa in località Catena; Lucciano parcheggio via della Gorga;

Montemurlo – via Milano 49 zona Oste.