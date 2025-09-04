Publiacqua. Lavori alla rete idrica di via Montalese

SESTO FIORENTINO – Per festeggiare la riapertura della Lucciola completamente rinnovata, sono previste due giornate di eventi sabato 20 e domenica 21 settembre. Le due giornate saranno anche l’occasione per presentare gli eventi programmati dall’associazione Zera capofila del gruppo a cui è affidata la gestione. Il taglio del nastro è previsto la mattina di sabato 20 […]
PRATO – Prosegue la collaborazione fra i Comuni di Carmignano, Poggio a Caiano a Signa che già in passato hanno condiviso una serie di eventi e manifestazioni. Le tre amministrazioni comunali, infatti, hanno dato vita insieme a un cartellone di iniziative per il mese di settembre che spaziano dagli eventi culturali alle tradizioni che si […]
CAMPI BISENZIO – In seguito all’incendio che ha interessato l’edificio del teatro Viper di via Lombardia, Asl e Arpat “invitano gli abitanti delle zone limitrofe di Piagge, Brozzi, Peretola, San Donnino, Mantignano e Ugnano di mantenere le finestre delle proprie abitazioni chiuse e di evitare attività all’aperto per non esporsi ai fumi fino al termine […]
SESTO FIORENTINO – Il 1 agosto 2015 moriva Daniele Calieri, giornalista e uno dei fondatori di Piananotizie. Lo vogliamo ricordare con uno dei suoi articoli pubblicati dalla testata e raccolto nel libro “Tutto quello che avreste sempre voluto sapere su… Sesto”, dedicato alla “Sesto di una volta”. Tra i molti pubblicati abbiamo scelto, un classico, […]