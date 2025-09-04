News

Publiacqua. Lavori alla rete idrica di via Montalese

PRATO – Prosegue l’intervento di rinnovo della rete idrica di via Montalese. Causa lavori sulla nuova rete idrica di via Montalese, sono necessarie modifiche alla viabilità in un tratto di via Po, (tra via del Campaccio e via Fiora). Le misure sono previste per il 4 settembre e 5 settembre.

PRATO – Prosegue l’intervento di rinnovo della rete idrica di via Montalese. Causa lavori sulla nuova rete idrica di via Montalese, sono necessarie modifiche alla viabilità in un tratto di via Po, (tra via del Campaccio e via Fiora). Le misure sono previste per il 4 settembre e 5 settembre.

Taggato in ,
Autore Redazione Redazione