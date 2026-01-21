SESTO FIORENTINO – A causa lavori sull’acquedotto, Publiacqua fa sapere che dalle 14.30 di lunedì 26 gennaio si potranno registrare abbassamenti di pressione in zona Osmannoro. La situazione tornerà a normalizzarsi entro le 15.30. In caso di condizioni meteo avverse l’intervento potrà essere spostato al primo giorno utile successivo.
Publiacqua: lavori all’acquedotto e abbassamenti di pressione all’Osmannoro
