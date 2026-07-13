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Publiacqua. Lavori all’acquedotto e abbassamenti idrici

CALENZANO – A causa di lavori al locale impianto dell’acquedotto di Publiacqua, dalle 8 di mercoledì 15 luglio si potranno verificare abbassamenti di pressione sul territorio comunale. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

CALENZANO – A causa di lavori al locale impianto dell’acquedotto di Publiacqua, dalle 8 di mercoledì 15 luglio si potranno verificare abbassamenti di pressione sul territorio comunale. La situazione tornerà a normalizzarsi nel corso del pomeriggio.

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Autore Redazione Redazione